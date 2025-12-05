Ski alpin : Odermatt repart de l'avant à Beaver Creek

Le N°1 mondial suisse Marco Odermatt, qui restait sur un abandon, a remporté sa troisième course en quatre départs cet hiver lors de la descente de Coupe du monde de ski alpin de Beaver Creek (Colorado, États-Unis) jeudi 4 novembre.

>> Ski alpin : la Suissesse Lara Gut-Behrami touchée au genou gauche après une chute à l'entraînement

>> Ski alpin : première victoire pour Brennsteiner, première chute pour Odermatt à Copper Mountain

Photo : AFP/VNA/CVN

Sorti dès la première manche du géant de Copper Mountain la semaine passée, une erreur très rare pour lui, Odermatt a vite rebondi avec un succès éclatant sur la "Birds of Prey", quelques kilomètres plus à l'ouest, après ses succès initiaux à Sölden (géant) et Copper Mountain (super-G).

Le Suisse âgé de 28 ans, quadruple tenant du gros globe de cristal, a devancé l'Américain Ryan Cochran-Siegle (à 30/100) et le Norvégien Adrian Smiseth Sejersted (à 69/100).

"Odi" a fait la différence sur le deuxième secteur de la piste, celui qui propose les virages les plus délicats, lors d'une descente amputée de sa partie basse, à cause du manque de neige hérité du mois de novembre.

Après les températures trop chaudes, la météo continue de perturber cette étape du circuit mondial: les chutes de neige annoncées en fin de semaine ont poussé les organisateurs à avancer la descente à jeudi 4 novembre et le super-G à vendredi 5 novembre, avant le géant prévu dimanche 9 novembre.

Peu importe les conditions, depuis quelques années Odermatt est le meilleur skieur du monde, lui qui a conquis son 48e succès sur le circuit, le 5e en descente, spécialité dont il est double tenant du petit globe et dans laquelle il avait été sacré champion du monde en 2023.

Première à Beaver Creek

Champion olympique du géant en 2022, Odermatt peut envisager une razzia sur les médailles aux Jeux de Milan-Cortina en février, en descente, super-G et en géant.

Il a gagné jeudi pour la première fois en descente à Beaver Creek après deux deuxièmes places en 2022, derrière Aleksander Aamodt Kilde, et en 2024, derrière son coéquipier Justin Murisier. Odermatt pointe ainsi largement en tête du classement général en ce début d'hiver.

Kilde a pris part jeudi 4 novembre à sa première descente depuis janvier 2024, après des opérations à un genou et à une épaule, pour une 11e place probante.

Deuxième l'Américain Cochran-Siegle monte à 33 ans sur son quatrième podium, le premier à domicile, Sejersted obtenant lui son premier Top 3 en descente.

Le Suisse Franjo Von Allmen, principal rival d'Odermatt en descente l'hiver dernier, a pris la 4e place à 85 centièmes de seconde.

Meilleur Français, Nils Allègre a pris la 12e place (à 1.43), juste devant Maxence Muzaton (à 1.44).

Parmi les derniers skieurs à s'élancer, le Slovène Rok Aznoh a lourdement chuté à pleine vitesse, semblant rester inconscient après un choc à la tête qui lui a fait perdre son casque, avant d'être évacué.

AFP/VNA/CVN