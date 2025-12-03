Espagne : le FC Barcelone renverse l'Atlético Madrid

Pris à défaut par l'international espagnol Alex Baena (19 e , 1-0), le Barça (1 er , 37 points) a trouvé les ressources pour revenir et s'imposer, grâce au Brésilien Raphinha (26 e , 1-1) et aux Espagnols Dani Olmo (65 e , 2-1) et Ferran Torres (90 e +6, 3-1), au bout du suspense, pour prendre provisoirement quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2 e , 33 points), qui se déplace mercredi 3 décembre à Bilbao (8 e , 20 points).

>> Espagne : le Real Madrid évite la crise à Elche mais récupère son trône

>> Ligue des champions : Chelsea et Estevao donnent une leçon au Barça

>> Espagne : le Barça à nouveau leader mais toujours pas serein, l'Atlético recolle

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Atlético (4e, 31 points), qui avait l'opportunité de prendre la tête en cas de succès, voit lui sa belle série de sept succès consécutifs toutes compétitions confondues prendre fin et se retrouve à six points de son adversaire du soir.

APS/VNA/CVN