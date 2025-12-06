Finale du Grand Prix : Chiba en tête après le libre, devant Liu

La jeune Japonaise Mone Chiba, 20 ans, a dominé le programme court de la finale du Grand Prix de patinage, devant la championne du monde américaine Alysa Liu, vendredi 5 décembre à Nagoya (Japon), où la star Kaori Sakamoto a raté son entrée.

À deux mois des Jeux olympiques, à l'issue desquels elle prendra sa retraite, Sakamoto a quitté la glace en larmes, après une performance plombée par son démarrage. La triple championne du monde (2022, 2023, 2024) pointe à la cinquième place avec 69,40 points.

Photo : AFP/VNA/CVN

"J'ai commis une erreur que je ne fais jamais à l'entraînement, et j'ai failli craquer, mais j'ai réussi à me relever et à garder mon sang-froid", a-t-elle réagi. "C'est le petit point positif que je retiens pour la suite".

Sur le titre disco "Last Dance" de Donna Summer, Chiba (77,27 pts) a pris la lumière, comme il y a deux semaines à Helsinki, où elle a remporté le Grand Prix de Finlande.

"Je me suis tellement concentrée physiquement et mentalement durant ces deux minutes et quarante secondes, que je me suis sentie étourdie", a-t-elle expliqué.

Deuxième à moins de deux points, Alysa Liu (75,79 pts) a confié avoir réalisé "son meilleur programme court" de la saison.

La Californienne de 20 ans a pris sa retraite en 2022, avant de revenir à la compétition pour la saison 2024/25. Elle a remporté son premier titre mondial en mars à la surprise générale. La revenante figure parmi les favorites aux JO de Milan Cortina, où elle tentera de faire mieux que sa sixième place décrochée à Pékin en 2022.

Du côté des couples, les champions du monde en titre Riku Miura et Ryuichi Kihara ont remporté la compétition. En tête après le programme court de jeudi 4 décembre, le tandem japonais a réalisé le deuxième meilleur résultat du libre (225,21 pts au total), derrière les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin (221,25 pts, 3e). Les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, deuxièmes, complètent le podium, avec 223,28 pts.

"Je pense que monter sur le podium pour la dernière grande compétition internationale avant les JO nous donne beaucoup de confiance", a déclaré Kihara. "Ça nous donne envie de remonter dessus".

Le Japon n'a jamais remporté l'or olympique dans l'épreuve par couples.

La finale du Grand Prix oppose les six meilleurs patineurs de la saison dans chaque catégorie (femmes, hommes, couples et danse sur glace) et permet une dernière confrontation directe avant les JO.

Le programme se termine samedi 6 décembre par le programme libre chez les hommes et les femmes, et la danse libre en danse sur glace.

AFP/VNA/CVN