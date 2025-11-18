Mondial-2026 : soulagée et rassurée, l'Allemagne verra l'Amérique l'été prochain

L'Allemagne a assuré lundi soir 17 novembre son ticket pour le Mondial-2026 en Amérique du Nord (Canada, États-Unis, Mexique) du 11 juin au 19 juillet, réservant sa meilleure prestation pour cette " finale " de groupe sous pression contre la Slovaquie (6-0).

Sur le papier, la présence de l'Allemagne au Mondial-2026 ne semblait être qu'une formalité pour une nation quadruple championne du monde (1954, 1974, 1990 et 2014), dans un groupe avec le Luxembourg, l'Irlande du Nord et la Slovaquie.

Mais l'autoroute devant les joueurs de Julian Nagelsmann s'est transformée en chemin tortueux, après la défaite inaugurale à Bratislava contre la Slovaquie (2-0). Ils ont ensuite franchi les obstacles nord-irlandais (3-1 et 1-0) et luxembourgeois (4-0 et 2-0), non sans se faire quelques frayeurs.

Face à la Slovaquie lundi soir 17 novembre à Leipzig, ils ont livré leur match le plus abouti de leur campagne de qualifications. Pressing intense, récupération haute et rapide de la balle, jeu vers l'avant, les Allemands n'ont pas laissé la moindre chance aux Slovaques.

Homme providentiel du moment, Nick Woltemade a ouvert le score à la 18e minute. Serge Gnabry a doublé la mise onze minutes plus tard et Leroy Sané a inscrit un doublé (36e et 41e), servi dans la profondeur par Florian Wirtz, auteur de deux passes décisives lumineuses. En seconde période, Ridle Baku (67e) et Assan Ouédraogo (79e) ont inscrit leur premier but en sélection quelques minutes après leur entrée en jeu.

Présente pour la 21e fois en phase finale de la Coupe du monde (en 23 éditions), l'Allemagne reste sur des éliminations dès le premier tour en Russie en 2018, alors qu'elle était tenante du titre, et au Qatar en 2022.

Outsider pour le dernier carré

Dans ce premier Mondial à 48 équipes l'été prochain, l'Allemagne devrait être tête de série pour le tirage au sort de la phase finale, le 5 décembre à Washington, avec un groupe plus abordable.

Derrière l'Argentine, tenante du titre, l'Espagne, championne d'Europe, la France, l'Angleterre ou le Portugal, l'Allemagne sera parmi les outsiders pour se hisser dans le dernier carré, ce qu'elle n'est plus parvenue à faire dans une compétition majeure (Coupe du monde ou Euro) depuis une décennie (défaite contre la France en demi-finale de l'Euro-2016).

Reléguée sur la scène internationale entre 2018 et 2022, la Mannschaft a entamé un retour progressif lors de l'Euro-2024 à domicile (défaite contre l'Espagne, après prolongation, en quart de finale), puis lors de la phase de groupe de la Ligue des nations 2025.

Le Final 4 de la Ligue des nations et la phase de qualifications, jusqu'au match de lundi, ont fait réapparaître certains doutes.

La vraie satisfaction allemande de cet automne concerne le poste d'avant-centre, en souffrance depuis le triomphe au Mondial-2014 brésilien et la retraite internationale de Miroslav Klose.

Nick Woltemade, 23 ans, a marqué les esprits en sauveur de la nation à Belfast (1-0) pour son premier but en sélection en octobre, et à Luxembourg (2-0) pour son premier doublé en novembre. Et lundi, c'est lui qui a mis la Mannschaft sur la voie d'une soirée tranquille.

L'impression laissée lundi soir 17 novembre à Leipzig devra être confirmée lors de la fenêtre internationale fin mars, la dernière avant l'annonce des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde, dont une rencontre à Stuttgart contre la Côte d'Ivoire, le lundi 30 mars.

