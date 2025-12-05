JO-2026 : "Que ces Jeux arrêtent les agressions et la barbarie", espère le président italien

Le président de la République italienne Sergio Mattarella a espéré vendredi 5 décembre à l'occasion d'une cérémonie pour l'arrivée de la flamme olympique en Italie que les JO-2026 (6-22 février) puissent "arrêter les agressions et la barbarie".

"L'Italie a demandé que la trêve olympique soit adoptée, espérons que cette trêve soit vraiment possible, espérons même que les deux mois qui nous séparent des JO puissent apporter détente et dialogue, arrêter les agressions et la barbarie", a-t-il déclaré.

"Maintenant plus que jamais, nous ressentons le besoin et l'urgence d'amitié et de paix entre les peuples. La paix est inscrite dans l'ADN olympique", a poursuivi M. Matterella lors de cette cérémonie sur la Place du Quirinal, la résidence officielle du président italien, en présence notamment de la Première ministre Giorgia Meloni et de la présidente du Comité internationale olympique (CIO), Kirsty Coventry.

"Dans une époque de changement comme celle que nous vivons, nous avons besoin d'espoir et d'un sens de l'avenir. Le sport contient et transmet cette valeur précieuse", a insisté M. Mattarella, avant d'embraser une vasque avec la flamme olympique arrivée à Rome jeudi d'Athènes.

"La flamme olympique ne transporte pas seulement les espoirs des sportifs, mais aussi tous les rêves de ceux qui croient dans le pouvoir du sport", a ajouté de son côté Kirsty Coventry.

Le relais de la flamme à proprement parler débute samedi 6 décembre à Rome au Stadio dei Marmi, au pied du Stade olympique, avec une première étape passant par les sites les plus célèbres de la capitale italienne, la place Saint-Pierre, le Panthéon, les Forums impériaux et le Colisée.

La torche olympique, portée par 10.001 relayeurs, va parcourir 12.000 km en 63 jours à travers plus de 300 villes du pays, dont Sienne, Agrigente, Pompéi, Florence, Venise et Côme avant d'arriver à Milan le 5 février à la veille de la cérémonie d'ouverture prévue dans le stade de football de San Siro.

