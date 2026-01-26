Hanoï renforce la coordination pour la Foire du printemps 2026

Le Comité populaire de Hanoï vient de publier la Circulaire N°158/UBND-KT relative à la coordination et au soutien à l’organisation de la Foire du printemps 2026.

>> Foire du Printemps 2026 : un levier pour les échanges et les chaînes de valeur

>> Foire du Printemps 2026 : un nouveau pont Vietnam - Inde

>> Hanoï garantit la sécurité et la qualité de la Foire du Printemps

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire de Hanoï charge le Service de l’industrie et du commerce de mettre en œuvre les missions qui lui sont confiées dans le sous-espace de Hanoï, d’en rendre compte à l’Organe permanent du Comité de pilotage pour synthèse générale et d’unifier le plan de conception globale du sous-espace, en garantissant un fort impact visuel, une haute valeur esthétique et la mise en avant des caractéristiques propres à Hanoï. Il est également chargé de diriger l’Office de la gestion du marché afin de renforcer la surveillance et les contrôles, prévenir et lutter contre les contrefaçons, les imitations, les produits de mauvaise qualité ou d’origine inconnue, ainsi que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle lors de la foire. Ce Service devra en outre centraliser et fournir les informations relatives aux points de contact de la ville afin de faciliter la coordination et le traitement des affaires connexes.

La Police municipale est chargée d’élaborer des plans visant à assurer la sécurité et l’ordre public ; de renforcer les inspections et contrôles en matière de prévention des incendies et des explosions ; de garantir une sécurité absolue aux invités internationaux, aux entrepreneurs et au public participant aux activités de la foire, notamment lors des cérémonies d’ouverture et de clôture ; d’assurer la régulation et la répartition du trafic afin de garantir une circulation fluide et sûre.

Le Service de la construction est chargé de coordonner de manière proactive et de renforcer les lignes de bus depuis les principales entrées de la ville afin de faciliter le transport du public vers la foire. Il devra également renforcer le système d’éclairage public, tailler les arbres pour créer un cadre urbain vert, propre et esthétique ; étudier l’ajout de panneaux de signalisation ; élaborer des solutions garantissant l’approvisionnement et l’évacuation des eaux et coopérer avec la Police municipale dans la mise en place de plans de régulation du trafic.

Le Service de l’agriculture et de l’environnement a pour mission de diriger les unités concernées dans la mise en œuvre des travaux de propreté environnementale et de collecte des déchets, afin d’assurer un paysage propre et attrayant, en particulier dans les zones urbaines centrales et autour de l’aéroport international de Nôi Bài. La Compagnie par actions des expositions et des foires du Vietnam, filiale de Vingroup, est invitée à prévoir et estimer le volume de déchets générés dans la zone de la foire, afin de coopérer de manière proactive avec les unités concernées pour assurer un traitement rapide et efficace.

Garantir les infrastructures techniques

Le Service de la santé est chargé de présider, en coordination avec les unités concernées, la garantie des services médicaux et de la sécurité sanitaire des aliments au sein de la foire. Il devra constituer en urgence un Groupe de travail de contrôle de la sécurité alimentaire, placé sous la direction du Service de la santé, avec la participation du Service de l’agriculture et de l’environnement et du Service de l’industrie et du commerce. Des équipes médicales de permanence devront être déployées, dotées de tous les équipements et médicaments nécessaires pour assurer les premiers secours sur le site de la foire.

Le Comité populaire de la commune de Dông Anh est quant à lui chargé de coopérer activement avec les Services et organes compétences concernés par l’organisation de cet événement, et de prévoir des solutions de réserve pour les zones de stationnement des véhicules.

Il incombe à la Compagnie générale d’électricité de la ville de garantir un approvisionnement électrique continu et stable pendant toute la durée de la Foire du printemps 2026.

Le Comité populaire de Hanoï demande au Département de la promotion du commerce (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce) de conseiller et de diriger la coordination de manière claire, avec des exigences spécifiques, cohérentes et synchronisées entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales, tout en assurant la connexion entre les différents espaces. Il est également demandé de revoir et de sélectionner les entreprises et unités participantes à la foire, en veillant à ce qu’il s’agisse d’acteurs représentatifs, disposant de ressources suffisantes, de marchandises disponibles, de produits de qualité, d’origine clairement identifiée et répondant aux exigences de sécurité alimentaire.

La Compagnie des expositions et des foires du Vietnam est invitée à assurer la remise des terrains aux agences et organisations concernées dans les délais impartis, à garantir les infrastructures techniques, l’approvisionnement en eau propre et un environnement vert, propre et esthétique dans la zone de la foire ; à aménager une salle de permanence médicale pour l’équipe de santé avec les équipements nécessaires ; et à notifier clairement les contenus bénéficiant d’un soutien gratuit ou partiellement subventionné afin de faciliter la coordination et la mise en œuvre par les unités concernées.

Enfin, il est demandé de passer en revue les entreprises et unités participantes à la foire et de sélectionner les plus représentatives, disposant de ressources suffisantes, de produits de qualité, d’une origine clairement identifiée et garantissant la sécurité alimentaire.

Quê Anh/CVN