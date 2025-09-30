Donald Trump : Israël accepte le plan de cessez-le-feu, le Hamas appelé à suivre

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi 29 septembre que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou avait accepté un plan en 20 points proposé par l'administration américaine en vue de mettre fin au conflit à Gaza à l'issue de leur entretien à la Maison-Blanche.

>> Macron met Trump au défi de stopper la guerre à Gaza pour décrocher le Nobel

>> Trump affirme qu'il ne permettra pas l'annexion de la Cisjordanie par Israël

>> La hausse des attaques israéliennes à Gaza est dévastatrice pour les civils, selon l'ONU

Photo : AFP/VNA/CVN

"Je tiens à remercier le Premier ministre Netanyahou d'avoir accepté ce plan et de croire qu'en travaillant ensemble, nous pourrons mettre fin au cycle de mort et de destruction que nous observons depuis tant d'années, de décennies, voire de siècles, et ouvrir un nouveau chapitre de sécurité, de paix et de prospérité pour toute la région", a affirmé M. Trump lors d'une conférence de presse conjointe à la Maison-Blanche.

Donald Trump a également appelé le Hamas à accepter les termes de cette proposition de paix.

"Tous les autres l'ont accepté. Mais j'ai le sentiment que nous aurons une réponse positive", a affirmé M. Trump.

M. Netanyahou a quant à lui exprimé son soutien au plan, qui répond selon lui aux principaux objectifs militaires d'Israël.

"Je soutiens votre plan visant à mettre fin à la guerre à Gaza. Il nous permet d'atteindre nos objectifs de guerre. Il permettra de ramener tous les otages en Israël, de démanteler les capacités militaires et le pouvoir politique du Hamas et de garantir que Gaza ne représente plus jamais une menace pour Israël", a-t-il indiqué.

Donald Trump a déclaré que si le Hamas acceptait ce plan, il devrait libérer tous les otages restants dans les 72 heures.

Xinhua/VNA/CVN