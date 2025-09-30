L'Union européenne rétablit les sanctions contre l'Iran

Le Conseil de l'Union européenne a annoncé lundi 29 septembre le rétablissement d'un large éventail de sanctions contre l'Iran, citant le non-respect de Téhéran à se conformer à ses engagements sur le nucléaire en vertu du Plan d'action global conjoint de 2015 (JCPOA).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les sanctions couvrent des interdictions de voyager, des gels d'actifs et des restrictions sur le commerce, les finances et les transports. Elles comprennent également des interdictions frappant le pétrole, le gaz et les importations pétrochimiques iraniens, la fourniture d'équipements pour le secteur de l'énergie et les métaux précieux, ainsi que des limites sur les banques et les vols de fret iraniens.

La décision de l'Union européenne fait suite au retour des sanctions des Nations unies après que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne (l'E3) ont déclenché le mécanisme dit de "snapback" de l'accord le 28 août. En vertu de la procédure, à moins que le Conseil de sécurité des Nations unies vote pour prolonger la suspension des sanctions, les restrictions pré-2015 des Nations unies reprennent automatiquement dans les 30 jours.

Le 26 septembre, le Conseil de sécurité des Nations unies a rejeté une résolution qui visait à accorder une prolongation de six mois pour l'accord sur le nucléaire entre l'Iran et six grandes puissances, à savoir le Royaume-Uni, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie et les États-Unis, ainsi qu'à la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui a conclu l'accord.

Expliquant le vote de vendredi 26 septembre, Geng Shuang, représentant permanent adjoint de la Chine auprès des Nations unies, a déclaré que son pays était profondément déçu au résultat.

Il a réitéré que le dialogue et la diplomatie sont les seuls moyens viables de résoudre le problème du nucléaire iranien et de préserver la paix au Moyen-Orient.

Xinhua/VNA/CVN