Le ministre allemand de l'Intérieur met en garde contre la menace liée aux drones

Alexander Dobrindt, le ministre fédéral allemand de l'Intérieur, a annoncé samedi 27 septembre un plan visant à établir un nouveau Centre national de défense contre les drones pour contrer la menace hybride de l'espionnage.

Photo : Euronews/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Berlin, il a averti que l'augmentation des vols de drones au-dessus de l'Allemagne et des pays voisins constitue une menace élevée.

Les remarques de M. Dobrindt interviennent alors que le Land de Schleswig-Holstein, dans le nord de l'Allemagne, a renforcé sa défense après que plusieurs drones ont été aperçus. Les incidents suivent des observations de drones similaires au-dessus du Danemark voisin.

Selon les médias de presse allemands, dont Die Zeit, le pays prévoit une nouvelle législation qui permettra à l'armée de prendre des mesures, notamment en abattant des drones dans certains cas.

