Le Vietnam est le plus important fournisseur de poivre aux États-Unis

Les importations de poivre des États-Unis, l'un des plus grands marchés de consommation au monde, augmentent à nouveau après un déclin l'année dernière. Le Vietnam est le plus important fournisseur de ce marché, représentant 79% du total des importations de poivre des États-Unis.

Selon les statistiques du Département général des douanes, les États-Unis se sont classés en tête des importations de poivre du Vietnam au premier trimestre de 2024, avec un volume de 15.272 tonnes, d'une valeur de 28,6 millions d’USD, soit une augmentation de près de 30% en volume et de 38% en valeur par rapport à la même période de l’année dernière. Les parts de ce marché dans les exportations totales de poivre du Vietnam sont passées de 15,4% à près de 27%.

Sur les deux premiers mois de l’année, les États-Unis ont importé 11.107 tonnes de poivre vietnamien, d’une valeur de plus de 51 millions d’USD, en hausse de près de 20% en volume et de 16% en valeur sur un an. Avec ces chiffres, le Vietnam représente 79% du total des importations de poivre aux États-Unis, dépassant de loin d’autres fournisseurs.

Vient ensuite l'Inde avec 1.039 tonnes, en légère hausse de 2,5%, représentant 7% de part de marché. L'Indonésie y a exporté 909 tonnes, soit une augmentation de 181%, représentant 6% des parts de marché. Le Brésil a atteint 694 tonnes, en hausse de 10,9%, représentant 5% des parts de marché.

La superficie de culture de poivriers diminue

Dans son rapport sur les "Perspectives de l'économie mondiale" récemment publié, le Fonds monétaire international (FMI) a relevé la prévision de croissance américaine pour 2024 à 2,7%, contre 2,1% de prévision publiée le mois dernier, en raison d’emplois créés et de dépenses de consommation plus élevées que prévu. La relance de l’économie américaine devrait stimuler la consommation et les importations de poivre vietnamien dans un avenir proche, notamment alors que les stocks aux États-Unis sont au plus bas après deux années consécutives de réduction des importations.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la superficie de culture de poivriers au Vietnam était estimée à 115.000 ha en 2023, en baisse de 5.000 ha par rapport à 2022. La production de poivre a atteint l'an passé 190.000 tonnes, soit une augmentation de 3,8% en variation annuelle. Cependant, en raison de la forte diminution des superficies cultivées, la production de poivre devrait diminuer en 2024. On s'attend à ce que la production nationale de poivre n'atteigne que 170.000 tonnes en 2024, soit une baisse de 10,5% par rapport à 2023.

D’après l'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA), la production vietnamienne de poivre en 2024 sera probablement à son niveau le plus bas des cinq dernières années. Dans d’autres pays producteurs tels que l’Inde, l’Indonésie et le Brésil, la production devrait également diminuer, ce qui devrait entraîner une certaine flambée du prix de vente du poivre dans le monde.

Texte et photos : Truong Giang/CVN