Les prix du poivre poursuivent leur tendance à la hausse

Récemment, les prix du poivre ont grimpé en flèche. Les experts ont déclaré que cette augmentation des prix est liée à la forte augmentation des prix du café au cours des derniers mois.

Plus précisément, dans les hauts plateaux du Centre, la grande région productrice de poivre du Vietnam, le prix du poivre le 23 avril est de 98.000 dôngs le kilo dans la province de Dak Lak et de 97.000 dôngs dans les provinces de Gia Lai et de Dak Nông.

Dans la région Sud-Est, le prix du poivre est de 96.500 dôngs le kilo dans la province de Dông Nai et de 98.000 dôngs dans les provinces de Binh Phuoc et Bà Ria-Vung Tàu.

Le prix intérieur du poivre a augmenté de manière continue au cours de la semaine dernière, après avoir régulièrement diminué la semaine précédente. La semaine dernière, les prix du poivre ont augmenté de 7.500 à 9.000 dôngs le kilo, a rapporté le journal Công Thuong (Industrie et Commerce).

La hausse de la demande mondiale a permis aux prix du poivre vietnamien de se redresser fortement la semaine dernière.

Pendant ce temps, le Brésil et l’Indonésie n’auront plus d’offre jusqu’en août. Les prix du poivre du Brésil et d'Indonésie sont désormais plus élevés que ceux du poivre vietnamien, de sorte que le potentiel d'augmentation des prix du poivre vietnamien est encore très élevé.

Les exportations de poivre en hausse

Selon la Direction générale des douanes, les exportations de poivre au cours de la première quinzaine d'avril 2024 ont atteint 13.467 tonnes, d'une valeur de près de 58,47 millions d'USD, en hausse de 15,4% en volume et de 16,1% en valeur par rapport à la même période du mois dernier. Les exportations ont diminué de 1,6% en volume sur un an, mais ont fortement augmenté de 40,1% en valeur.

Au cours des quatre premiers mois de 2024, les exportations de poivre du pays ont atteint 70.248 tonnes, d'une valeur de plus de 294 millions d'USD, en baisse de 21,8% en volume, mais en hausse de 7% en valeur par rapport à la même période en 2023.

Le prix moyen à l'exportation du poivre au cours de la première quinzaine d'avril s'est établi à 4.342 USD la tonne, en hausse de 0,8% par rapport à celui de mars.

Jusqu'à présent en 2024, le prix moyen à l'exportation du poivre a atteint 4.189 USD par tonne, soit une augmentation de 36,8% par rapport à la même période en 2023.

L'Association vietnamienne du poivre et des épices (VPSA) a déclaré que la récente augmentation des prix du poivre est due à la faible offre, au prix élevé du dollar américain et aux conflits dans le monde qui rendent le transport difficile. En outre, la spéculation est une autre raison de cette augmentation.

Les experts ont déclaré que le café et le poivre sont souvent cultivés dans des zones alternées. En raison du temps sec et chaud récent dans les principales zones de culture, de nombreux plants de poivrons sont morts. Les conditions climatiques rigoureuses affectent également les caféiers, entraînant une baisse de l'offre, de sorte que les prix du café et du poivre augmentent tous deux.

L'Association a déclaré que le Vietnam reste le plus grand producteur et exportateur de poivre au monde. Cependant, la superficie et la production de poivre vietnamien diminuent en raison de la forte concurrence et des fluctuations du marché qui créent des conditions favorables au développement d'autres cultures telles que le café et le durian. Cela fait diminuer l’offre de poivre, tandis que la demande de poivre augmente, donc les prix du poivre augmentent.

