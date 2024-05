Les exportations de poivre diminuent en volume, mais augmentent en valeur

D'après l'Association des poivres et des épices du Vietnam (VPSA), les exportations de poivre ont enregistré une baisse en volume au cours des quatre premiers mois de l'année, mais une hausse en valeur grâce à l’augmentation des prix à l'exportation.

>> Les prix du poivre poursuivent leur tendance à la hausse

>> Le Vietnam est le plus important fournisseur de poivre aux États-Unis

Selon les statistiques préliminaires de la VPSA (Vietnam Pepper and Spice Association), en avril, le Vietnam a exporté 26.245 tonnes de poivre pour un chiffre d'affaires de 116,5 millions de dollars, soit une hausse de 2,2% en volume et de 5,2% en valeur.

Photo : VNA/CVN

Sur les quatre premiers mois de l'année, le Vietnam a exporté 83.067 tonnes de toutes sortes de poivre pour un montant total de 352 millions de dollars, soit une baisse de 19,4% en volume, mais une hausse de 10,3% en valeur par rapport à la même période de l'année dernière.

L'Asie représente actuellement 36,2% des exportations totales de poivre vietnamien. Toutefois, entre janvier et avril, le volume des exportations vers cette région a diminué de 52% par rapport à la même période en 2023. La plus forte baisse a été enregistrée sur le marché chinois, avec une chute de 95,2%.

Les exportations de poivre vers l’Amérique ont augmenté de 40,6% et ont représenté 30,2% du total des exportations nationales. Les États-Unis ont été l’un des grands débouchés avec une quantité de 22.774 tonnes, soit un bond de 45,2% en rythme annuel.

L'Europe a représenté 26,8% des exportations, soit une hausse de 33,6% en un an, tandis que l'Afrique a enregistré une baisse de 4,7%.

Quant aux importations, les entreprises vietnamiennes ont aussi importé du poivre pour la transformation et les exportations vers d'autres pays. En avril, le Vietnam a importé 4.281 tonnes de toutes sortes de poivre pour un chiffre d'affaires total de 15,6 millions de dollars, soit une hausse mensuelle de 14,9%.

Sur les quatre premiers mois de l'année, le Vietnam a importé 12.269 tonnes de poivre, soit une hausse de 20,5% en un an. Le Brésil a été le plus grand fournisseur de poivre du Vietnam, suivi du Cambodge et de l'Indonésie.

VNA/CVN