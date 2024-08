Hô Chi Minh-Ville : diverses activités pour célébrer la Fête nationale

>> Le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam célèbre la Fête nationale

>> La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée en Chine

>> La 79e Fête nationale du Vietnam célébrée au Cambodge

Photo : CTV/CVN

Le 2 septembre à 21h00, le parc culturel Dâm Sen organisera un spectacle combinant des pièces pyrotechniques et un système laser géant de musique aquatique, projetant de magnifiques films en 3D sur le Vietnam et son peuple sur un lac de 5 ha.

Pendant les quatre jours de vacances, dès leur arrivée au parc culturel Dâm Sen, les visiteurs pourront profiter de spectacles de musique, de danse et de cirque, de défilés...

À cette occasion, le parc culturel Dâm Sen offrira des billets d'entrée gratuits pour les visiteurs dont l'anniversaire est le 2 septembre et une réduction de 50% sur le prix des billets tout compris pour les visiteurs dont l'anniversaire est en septembre, ainsi qu’une réduction de 50% sur les billets de jeux pour tous les visiteurs au parc aquatique.

Pour célébrer la Fête nationale, la zone culturelle et touristique Suôi Tiên, dans la ville de Thu Duc, proposera 2.000 billets gratuits et organisera de nombreuses activités artistiques spéciales gratuites.

La zone des reliques historiques des tunnels de Cu Chi et le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Binh Phuoc (Sud) organiseront du 31 août au 2 septembre une exposition d'objets historiques et culturels et un spectacle d'arts populaires caractéristiques de l'ethnie S'tiêng. De plus, la zone des reliques historiques des tunnels de Cu Chi offrira des réductions sur les billets jusqu'à 30% aux groupes de visiteurs de dix personnes ou plus.

Hô Chi Minh-Ville organisera le 2 septembre un programme artistique pour célébrer le 79e anniversaire de la Révolution d'Août (19 août), le 79e anniversaire de l'insurrection de Saïgonnais pour prendre le pouvoir (25 août) et la Fête nationale (2 septembre) dans la rue piétonne Nguyên Huê, avec la participation de centaines de chanteurs et acteurs célèbres.

Au centre-ville, aura lieu également de nombreuses activités dont une exposition de documents et d'images à la rue du livre Nguyên Van Binh, des pièces de théâtre…

VNA/CVN