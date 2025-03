Le marathon de Dên Hùng embrasse la demeure des rois fondateurs

Photo : Nhât Anh/VNA/CVN

Pour sa deuxième édition, des milliers de coureurs s’affronteront sur cinq distances masculines et féminines de 1,5 km, 6 km, 10 km, 21 km et 42 km.

Les parcours du marathon relient le site historique des Temples des rois Hùng à la ville de Viêt Tri. Les coureurs découvriront des parcours uniques traversant de magnifiques routes, des zones abritant des vestiges historiques et spirituels, et des attractions touristiques majeures de Phu Tho, telles que le parc Van Lang, la tour Ken Rê, la place Hùng Vuong et le stade de Viêt Tri.

Les organisateurs espèrent que le marathon offrira aux athlètes de nombreuses expériences mémorables et attirera un grand nombre de coureurs de tout le pays cette année et les années à venir.

L’événement est organisé conjointement par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et la Compagnie de course à pied Viêt Tri.

Nguyên Thuong Viêt, PDG de Viêt Running, a déclaré : "Cet événement est non seulement un terrain de jeu attrayant pour la communauté sportive, mais il inspire également des millions de Vietnamiens à faire de l’exercice, apportant des changements positifs dans leur vie et celle de leurs familles, connectant la communauté et diffusant des valeurs de vie durable".

La course est l’une des activités les plus significatives pour célébrer l’anniversaire de la mort des rois Hùng, le troisième mois de l’année lunaire.

Photo : BQLKCN/CVN

Parmi les autres activités organisées pour l’occasion, citons une commémoration des ancêtres légendaires du Vietnam, le père dragon Lac Long Quân et la mère fée Âu Co ; une cérémonie d’offrande d’encens pour les rois Hùng ; un programme de musique et de danse sera également proposé pour lancer la Semaine de la culture et du tourisme de Phu Tho 2025.

Parallèlement, une foire commerciale proposant des produits locaux de l’OCOP accueillera les coureurs, les supporters et les autres visiteurs. Un événement intitulé "Couleurs du tourisme de la patrie" - Phu Tho 2025 permettra également de faire découvrir la beauté de la province au grand public.

Selon les organisateurs, la course devrait inciter les visiteurs, en particulier les jeunes, à visiter les terres ancestrales du pays et à découvrir la glorieuse histoire de la construction et de la défense du pays, renforçant ainsi leur patriotisme et leur esprit de défense nationale.

Le marathon est également l’occasion de promouvoir l’industrie touristique de Phu Tho, en faisant découvrir la beauté naturelle de la région à leurs amis nationaux et internationaux.

VNA/CVN