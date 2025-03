La splendeur et la complexité des arts traditionnels vietnamiens

Préserver et promouvoir les valeurs de l’art traditionnel contribuant à stimuler le développement socio-économique et à affirmer l’empreinte de la culture vietnamienne dans le contexte actuel de forte intégration internationale sont des exigences pour les décideurs politiques comme toute la société.

L’art traditionnel contient non seulement la quintessence culturelle et reflète la continuité de connaissances, des émotions et de l’identité nationale de nombreuses générations, mais il aide également à se connecter aux racines, à nourrir l’âme et à développer la créativité.

Photo: VNA/CVN

L’art traditionnel du Vietnam est un "grand trésor " diversifié et unique, y compris du théâtre (le tuông - théâtre classique, le chèo - théâtre populaire, le cải lương - théâtre rénové, marionnettes, etc.), la musique (le ca trù, le chant alterné quan họ, le chant xoan, le xẩm - chant des aveugles, le bài chòi - un art combinant chant folklorique et jeu de cartes, etc.), la danse folklorique et celle royale, les beaux-arts (sculptures folkloriques sur bois, etc.).

Chaque type contient ses propres valeurs uniques, portant la quintessence et l’âme de la nation. Il ne s’agit pas seulement d’un héritage du passé, mais aussi d’une ressource précieuse du présent et du futur.

Cependant, les valeurs originales s’estompent progressivement à cause de la tendance à la commercialisation, menaçant directement le développement durable de l’art traditionnel.

Sans compter que la concurrence féroce avec les formes modernes de divertissement a également fait que le théâtre traditionnel a peu de public, de nombreux villages de peinture traditionnelle risquent d’être perdus, de nombreux artisans et artistes voulaient quitter leur emploi en raison de revenus instables...

Cette situation demande des solutions urgentes pour préserver et promouvoir efficacement les valeurs artistiques traditionnelles, en s’adaptant et en maintenant les facteurs d’identité dans le contexte actuel.

À cet égard, Nguyên Thi Hông Nhung, représentante de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, a déclaré : "Les artistes et les artisans - ceux qui pratiquent l’art - jouent un rôle extrêmement important dans la création, le renouvellement et l’enseignement de l’art traditionnel, mais malheureusement, cette équipe manque sérieusement de quantité et de qualité. La position de l’art traditionnel dans la vie moderne est donc également en déclin sérieux".

Politiques et mécanismes prioritaires

Pour améliorer cette situation, selon elle, la solution la plus importante est d’accorder une attention particulière à la formation et au développement des ressources humaines pour les arts traditionnels.

Il est nécessaire de perfectionner les politiques et mécanismes prioritaires dans la formation, de mettre en place un régime de soutien adapté aux artisans et aux artistes afin de maximiser leurs talents et leur expérience dans la création et la transmission de la quintessence artistiques.

En outre, il est également nécessaire de diversifier les formes de formation des ressources humaines pour les industries artistiques traditionnelles, parallèlement à la formation formelle, en créant des clubs locaux, clubs familiaux, etc., pour ouvrir davantage d’espaces pour que les artistes et les artisans puissent pratiquer et transmettre leurs compétences à la jeune génération.

Affirmant que la promotion des échanges et de la coopération internationaux est la solution pour ouvrir une « opportunité en or » pour préserver et promouvoir les arts traditionnels, le professeur associé, le Dr Bui Hoai Son, membre de la Commission de la culture et des affaires sociales de l’Assemblée nationale, a souligné : "Dans le contexte de la mondialisation, la coopération internationale favorisera la protection des arts traditionnels, diminue le risque de disparition ou d’assimilation, aidant la communauté à comprendre que les arts traditionnels sont la propriété commune de l’humanité, encourageant ainsi le partage des connaissances et construisant un modèle de préservation efficace".

Nguyen Thi Thu Trang, de l’Institut vietnamien de la culture, des arts, des sports et du tourisme, a commenté : "Pour créer des ressources pour revivre et développer les arts traditionnels, l’exploitation du tourisme, en particulier du tourisme culturel, est une solution prometteuse".

Récemment, le Centre pour la préservation des arts traditionnels du Vietnam a été créé par l’Association de la protection des droits des artistes interprètes de musique vietnamiens, dans le but de protéger et de promouvoir la valeur des patrimoines culturels immatériels de la nation à travers des activités telles que la recherche, la formation, l’organisation d’événements artistiques ou encore le soutien aux jeunes artistes.

C’est un signal positif qui ouvre de nombreux espoirs pour faire revivre vivement l’art traditionnel du Vietnam dans la vie contemporaine.

NDEL/VNA/CVN