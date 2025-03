La culture vietnamienne promue dans la ville de Tioumen (Russie)

Le consulat général du Vietnam à Iekaterinbourg, en collaboration avec les autorités de l'oblast de Tioumen, a organisé le 24 mars la Journée culturelle du Vietnam dans la ville de Tioumen, en l’honneur du 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatique entre le Vietnam et la Russie (1950-2025).

>> La Russie souhaite dynamiser son tourisme avec le Vietnam et la Malaisie

>> Le Vietnam redevient une destination phare pour les voyageurs russes

>> Le Premier ministre reçoit le chef de la République russe du Tatarstan

Photo : VNA/CVN

L’évènement qui a réuni plus de 300 invités, permet aux populations de Tioumen en particulier et aux Russes en général de mieux comprendre la culture traditionnelle du Vietnam.

Les participants ont profité d'une exposition de photo sur l’homme et la nature vietnamiens, d'un spectacle artistique présenté par des étudiants russes et vietnamiens à Tioumen, de la projection du film vietnamien Thach thao (bruyère). Ils ont eu également l’occasion de participer à des activités intéressantes et uniques avec de fortes caractéristiques vietnamiennes telles que la fabrication de peintures Dông Hô, la danse du bambou...

La Journée culturelle du Vietnam est une bonne occasion pour les populations de Tioumen de se renseigner sur la culture et l’homme du Vietnam, contribuant à la promotion de la coopération et des échanges culturels entre les deux pays, a déclaré le gouverneur adjoint de l'oblast, Andrei Panteleev.

Il a exprimé la volonté de promouvoir la coopération avec le Vietnam, notamment dans l’éducation, l’économie et le commerce.

VNA/CVN