L'autorité aéronautique américaine certifie le Boeing 737 MAX-7 après près d'une décennie d'examens

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

La FAA a indiqué avoir délivré un certificat de type modifié confirmant que le MAX-7 était conforme à toutes les exigences applicables en matière de conception et de sécurité, et avoir mis à jour le registre des restrictions de production, autorisant ainsi Boeing à lancer la production de l'appareil.

Selon l'agence, cette autorisation fait suite à des années de travail visant à résoudre des problèmes techniques complexes et à mener à bien un examen approfondi de la conception de l'appareil et des analyses de sécurité qui l'accompagnent.

Au cours du processus de certification, la FAA a réalisé ou examiné directement des travaux importants portant sur les commandes de vol, les évaluations de sécurité des systèmes, les facteurs humains, les alertes destinées à l'équipage de conduite et d'autres domaines novateurs, complexes ou critiques pour la sécurité.

Avant d'accorder son autorisation, la FAA a exigé que le MAX-7 intègre plusieurs améliorations de sécurité permettant de fournir aux pilotes des informations et des avertissements plus clairs, tout en empêchant la surchauffe de l'entrée du moteur et l'affaiblissement potentiel de la structure environnante.

L'agence a indiqué que ses inspecteurs de sécurité resteraient sur place dans les sites de production de Boeing à travers le pays afin de surveiller de près le processus de fabrication, notamment en observant et en évaluant le système de gestion de la sécurité et la culture de sécurité de Boeing.

Xinhua/VNA/CVN