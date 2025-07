Le ministère de la Santé et la JICA lancent un projet de télémédecine

Le ministère vietnamien de la Santé et l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) ont lancé, mardi 8 juillet à Hanoï le projet "Renforcement du développement des compétences du personnel médical via la télémédecine".

Plus de 50 représentants du ministère de la Santé, du Serivce de la santé de la province de Lào Cai (au Nord), ainsi que de plusieurs hôpitaux centraux du pays, ont participé à cet événement.

Dans son discours d’ouverture, le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, a souligné l’importance du projet pour le déploiement efficace de la télémédecine, contribuant ainsi à réduire les inégalités d’accès aux services de santé entre les régions.

Lors de la cérémonie, le docteur Duong Huy Luong, directeur adjoint du Département de gestion des examens et traitements médicaux et gestionnaire du projet, a affirmé : "Grâce au soutien de la JICA, ce projet ne se limitera pas aux aspects techniques et cliniques, tels que les téléconsultations ou les formations en ligne, mais s’attachera également aux éléments essentiels de fonctionnement afin d’en garantir l’efficacité et la durabilité. Il ne s’agit pas seulement d’un programme d’assistance technique, mais d’une démarche stratégique pour façonner l’avenir de la transformation numérique du secteur de la santé au Vietnam".

Du côté de la JICA, Kobayashi Yosuke, représentant en chef du bureau de la JICA au Vietnam, s’est dit convaincu que la collaboration étroite entre le ministère de la Santé, la province de Lào Cai, la JICA et les établissements de santé serait un facteur clé de réussite du projet.

Il a également exprimé ses attentes quant au rôle de coordination du Département de l’administration des services médicaux du ministère de la Santé dans la mise en œuvre efficace des activités du projet.

Lors de l’événement, les représentants du Département de l’administration des services médicaux ont présenté le contexte, les objectifs, les activités et les axes de mise en œuvre du projet.

Le docteur Tanaka Taketo, conseiller en chef du projet, a exposé le plan d’action prévu pour 2025.

Les représentants des parties prenantes, telles que le Département de l’administration des services médicaux, le Département des assurances, le Centre national d'information sanitaire, ainsi que les responsables du Service de la santé de Lào Cai, ont pris la parole pour réaffirmer leur rôle et leurs engagements dans la mise en œuvre des activités du projet.

Le projet a été approuvé par la ministre de la Santé via la décision n°2598/QD-BYT du 26 septembre 2022. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale comprenant le "Programme de transformation numérique du secteur de la santé à l’horizon 2025, avec vision 2030" et la "Stratégie nationale pour la protection, les soins et l’amélioration de la santé de la population à l’horizon 2030, avec vision 2045".

Basé sur le modèle D-to-D (de médecin à médecin), le projet vise à soutenir la prise de décision clinique, favoriser le transfert de connaissances entre les différents niveaux de soins et améliorer la qualité des services de santé, notamment dans les zones rurales et montagneuses.

La province de Yên Bai (nouvelle province de Lào Cai), caractérisée par un relief montagneux et des défis sanitaires notables, a été choisie comme site pilote pour l’application du modèle de télémédecine.

Les expériences pratiques menées sur ce territoire serviront de base à une éventuelle généralisation à l’échelle nationale.

Grâce à leur participation au projet 585, de nombreux médecins en zones reculées de Nghê An (Centre) sont aujourd’hui capables de réaliser des interventions chirurgicales d’urgence sur des cas complexes, réduisant ainsi la nécessité de transferts vers des hôpitaux supérieurs.

Lors du discours de clôture, Yoshida Tomoya, directeur adjoint principal du Département du développement des ressources humaines de la JICA, a salué la collaboration étroite entre les parties prenantes et réaffirmé l’engagement de la JICA à accompagner le Vietnam dans la promotion de l’équité en matière de santé. Il a exprimé l’espoir que les résultats obtenus serviront de fondement solide à l’expansion de la télémédecine à l’échelle nationale.

La cérémonie s’est conclue sur un engagement commun des parties concernées à coopérer étroitement pour assurer le succès du projet et en maximiser les impacts durables.

