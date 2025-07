Une tortue marine albinos voit le jour dans une station balnéaire de Côn Dao

>> Quand les soldats deviennent écogardes à Côn Dao

Photo : Six Senses Côn Dao/CVN

Deux tortues marines albinos, un cas rare avec une probabilité estimée entre 1 sur 100.000 et 1 sur 150.000, ont vu le jour à moins de deux ans d’intervalle dans le centre d’incubation "Let’s Get Cracking", situé au sein de l’éco-resort Six Senses Côn Dao.

La dernière naissance a eu lieu lors de la saison de ponte de cette année. La petite tortue arbore une carapace ivoire éclatante, bordée d’un liseré blanc comme du givre, et des yeux d’une transparence saisissante, un spectacle fascinant pour les biologistes comme pour les visiteurs de passage.

Les agents de conservation ont indiqué qu’ils procèdent chaque soir à l’inspection des nids afin d’aider les tortues nouveau-nées à éclore et à regagner la mer en toute sécurité. La tortue albinos a ainsi été identifiée et relâchée en mer avec les autres petites tortues.

Un autre spécimen albinos avait déjà été découvert en octobre 2023, faisant de cet endroit un véritable sanctuaire pour la conservation marine.

Chaque année, des dizaines de milliers de bébés tortues sont relâchés dans la mer depuis ce centre, mais ces deux naissances exceptionnelles soulignent à quel point la biodiversité de Côn Dao est précieuse et fragile à la fois.

Le miracle annuel de la ponte des tortues marines

De mars à octobre, les longues plages de sable du Parc national de Côn Dao (Sud du Vietnam) deviennent le théâtre d’un spectacle naturel fascinant : des centaines de tortues marines femelles viennent pondre leurs œufs après avoir bravé les vagues.

Dans le calme de la nuit, leurs traces profondes dans le sable annoncent un nouveau cycle de vie, un cycle minutieusement protégé par les agents de conservation locaux.

Ces dernières années, le parc national de Côn Dao a sauvé en moyenne plus de 1.000 nids de tortues marines chaque année, organisé une incubation artificielle et relâché plus de 150.000 bébés tortues dans la mer.

La direction du Parc national de Côn Dao doit conserver les conditions essentielles permettant aux tortues femelles de venir pondre dans la zone d’incubation, telles que : limitation de la pollution lumineuse, absence de plastique à usage unique et pas de nuisances sonores artificielles.

Photo : Six Senses Côn Dao/CVN

Les plages de l'île de Bay Canh accueillent à elles seules 80% des tortues marines se reproduisant à Côn Dao. Il s’agit de l’une des plages de ponte les plus importantes du Vietnam pour la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata).

En raison du comportement des tortues marines, qui généralement ne pondent que dans l'obscurité, les gardes forestiers doivent rester éveillés toute la nuit pendant la saison de nidification, pour protéger les œufs de tortues des marées ou des prédateurs.

Une fois que la femelle a pondu, les gardes forestiers récupèrent les œufs et les apportent au site d'incubation. La moitié des œufs est placée dans des plateaux bien éclairés, tandis que le reste est recouvert de filets ombragés, pour réguler l'éclosion.

Même dans des conditions favorables, les tortues nouveau-nées doivent affronter de nombreux défis pour espérer atteindre l’âge adulte. Après l’éclosion, elles quittent leur nid pour rejoindre la mer, tout en évitant les crabes et les oiseaux prédateurs, puis continuent à faire face aux poissons et autres créatures marines.

En plus des menaces naturelles, les tortues marines subissent aujourd’hui de fortes pressions liées aux activités humaines, telles que le braconnage illégal, la pollution, la pêche et la perte de leur habitat naturel.

Le Parc national de Côn Dao a organisé des visites pour permettre aux visiteurs d'observer les tortues pondant sur les plages et les gardes forestiers relâcher les nouveau-nés dans la mer.

Les gardes forestiers font également office de guides touristiques, partageant leurs connaissances sur la protection des tortues marines. Ils espèrent ainsi sensibiliser le public à la conservation de ces espèces rares et menacées.

Depuis 1989, Côn Dao s’est illustré comme un pionnier dans la protection des tortues au Vietnam. En 1996, un projet financé par le Fonds mondial pour la nature (WWF - World Wide Fund for Nature) a professionnalisé le travail de sauvetage. En 2016, des formations spécialisées aux Philippines et en Malaisie ont permis d'améliorer significativement les pratiques, notamment le transfert des œufs hors des zones inondables, multipliant le taux d’éclosion par trois.

Nguyên Khac Pho, directeur du parc national de Côn Dao, souligne que la conservation des tortues est devenue une mission permanente, soutenue par les autorités locales et la population. L’initiative ne se limite plus à la seule préservation d’une espèce menacée : elle constitue désormais un atout majeur pour l’écotourisme de Côn Dao.

En 2024, le Parc national de Côn Dao a recensé 387 tortues mères ayant pondu 1.161 nids, soit plus de 111.000 œufs. Les agents de conservation ont réussi à protéger 849 nids, soit 73,2% du total.

NDEL/VNA/CVN