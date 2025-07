Peine exemplaire pour porter atteinte aux intérêts de l'État

Le Tribunal populaire de la province d'An Giang (premier établissement dans le quartier de Long Xuyên) a ouvert le 9 juillet un procès en première instance et condamné Hô Trong Phuc âgé de 17 ans, à un an de prison pour abuser des droits de liberté démocratique et porter atteinte aux intérêts de l'État et aux droits et intérêts légitimes des individus et oỏganisations.