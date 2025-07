Rebâtir des logements vétustes pour les contributeurs révolutionnaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné mercredi 9 juillet à Hanoï l’achèvement de l’élimination des logements précaires et vétustes en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires, aux invalides de guerre et aux proches des martyrs avant le 27 juillet.

Photo : VNA/CVN

Présidant la 6e réunion du Comité central de pilotage pour l’élimination des logements précaires et vétustes à l’échelle nationale, il a déclaré que cette mesure s’inscrivait dans un effort concret et significatif visant à honorer les sacrifices et les contributions des héros de guerre et de ceux qui ont rendu des services méritoires à la nation.

Le chef du gouvernement, qui préside également le comité, a appelé à redoubler d’efforts pour achever le programme d’ici le 31 août, à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale (2 septembre). Il a appelé à une identification claire des avantages, des défis existants, des tâches clés et des solutions innovantes pour y parvenir, notamment en soutenant les localités confrontées à des difficultés financières afin de garantir la réussite du programme.

Il a félicité les ministères, les agences, les autorités locales et les membres du comité de pilotage pour leurs efforts et leur sens des responsabilités, ainsi que pour leurs propositions de solutions pertinentes. Il a remercié les organisations, les particuliers et les donateurs qui ont activement contribué et soutenu le programme.

À compter jusqu’au 8 juillet 2025, 18 des 34 localités ont atteint l’objectif d’éradication des logements précaires et vétustes, soit 52,9% ou 264.522 logements de fortune démantelés à l’échelle nationale. Les 16 localités restantes devant l’être dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les secrétaires des comités du Parti et les présidents des comités populaires devaient en assurer le leadership direct, considérant qu’il s’agit d’une mission politique vitale et d’une profonde importance humanitaire.

Il a exhorté les autorités à suivre de près la situation de chaque ménage, à assurer la mise à jour précise des données et à renforcer les inspections et la supervision. Il a souligné la nécessité de joindre l’acte à la parole, en œuvrant pour le peuple et le pays avec le plus grand sens des responsabilités.

Le chef du gouvernement a demandé un examen approfondi afin de garantir qu’au plus tard le 24 juillet, toutes les familles de ceux qui ont rendu des services méritoires à la révolution reçoivent une aide pour éliminer les logements précaires et vétustes. Les localités où subsistent des logements insalubres doivent commencer simultanément la construction de tous les logements inachevés, avec pour objectif de les achever et de les remettre aux habitants d’ici le 15 août.

Si des ménages manquent de terrains pour remplacer leurs logements insalubres, les autorités locales doivent leur en attribuer, a-t-il souligné.

Il a également demandé au ministère des Finances de finaliser rapidement toutes les procédures budgétaires liées au programme et à la Banque d’État du Vietnam d’exhorter les banques commerciales à débloquer rapidement le soutien financier promis.

Il a appelé les ministères, les secteurs, les autorités locales, les unités, les entreprises, les organisations et les particuliers à consacrer davantage de temps, d’efforts et d’attention au programme, en particulier en renforçant la participation, l’inspection, la supervision et la mise en œuvre afin de garantir la pleine réalisation des objectifs fixés.

VNA/CVN