Un Vietnamien dans le top des scientifiques les plus influents d’Australie

Nguyên Thành Vinh, Professeur associé en chimie à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud ( University of New South Wales - UNSW), vient d’être désigné par le quotidien The Australian comme le chercheur le plus influent du pays en chimie organique.

The Australian, premier quotidien d’Australie par son audience, a publié récemment son “2026 Research Magazine”, classement des universités et chercheurs les plus influents de l’année 2026. La liste s’appuie sur le nombre de citations d’articles parus, sur cinq ans, dans les 20 meilleures revues de chaque discipline, à partir des données de Google Scholar.

Selon ce palmarès, Nguyên Thành Vinh (Vinh Nguyên) figure en tête de la spécialité chimie organique, au sein du groupe “sciences chimiques et des matériaux”. Il est actuellement Professeur associé (Associate Professor en anglais) à l’UNSW, classée dans le top 20 mondial du QS 2026. Ses travaux portent sur l’organocatalyse, l’activation des cations aromatiques, la synthèse de produits naturels et de molécules bioactives, la synthèse asymétrique et la chimie pharmaceutique.

Élite lycéen

Né en 1982, Nguyên Thành Vinh s’est fait connaître comme finaliste de la première saison du concours télévisé “Vers le sommet de l’Olympe”. Ancien élève du lycée d’élite Lam Son à Thanh Hoa (Centre), il a remporté la médaille d’argent à l’Olympiade internationale de chimie 2000 à Copenhague, au Danemark.

Boursier du gouvernement australien en 2001, il a étudié la chimie industrielle à l’UNSW. Ses résultats lui ont valu d’accéder directement au doctorat après la licence, qu’il a obtenu en chimie organique à l’Université nationale australienne (Australian National University - ANU). À sa soutenance, il comptait parmi les plus jeunes Docteurs vietnamiens formés à l’étranger. Ses recherches portaient alors sur de nouvelles méthodes de synthèse appliquées aux produits naturels et à la vectorisation de médicaments.

Lauréat d’une bourse de la fondation Alexander von Humboldt, il a poursuivi des recherches à l’Institut de chimie organique de l’Université RWTH d’Aix-la-Chapelle. De retour en Australie en 2013, il a créé son propre groupe à l’Université Curtin. Il a rejoint l’UNSW en 2015 comme enseignant-chercheur, promu Professeur associé (Senior Lecturer) trois ans plus tard. L’UNSW appartient au Groupe des Huit (G8), les grandes universités de recherche australiennes, et figure régulièrement aux meilleurs rangs internationaux.

En 2019, Nguyên Thành Vinh a obtenu la prestigieuse bourse ARC Future Fellowship du gouvernement australien. Il est également lauréat du Prix Thieme des Revues de Chimie (Thieme Chemistry Journal Award) 2014 et du Prix de recherche pour jeunes chercheurs en début de carrière (Discovery Early Career Research Award - DECRA) du Conseil australien de la recherche.

Côté personnel, Vinh Nguyên s’est marié en 2009 avec une camarade de lycée. Le couple mène une vie familiale épanouie en Australie.

Acteur amateur

Au-delà de son statut de finaliste de “Vers le sommet de l’Olympe”, Nguyên Thành Vinh reste associé à son apparition dans le film Phía trước là bầu trời (Le ciel devant). Invité par le réalisateur Dô Thanh Hai, il y incarne Nam, un étudiant “rat de bibliothèque”, au physique de lettré et au tempérament posé.

Photo : CTV/CVN

Le tournage s’est déroulé alors qu’il se préparait à partir étudier en Australie. Sans formation d’acteur, Nguyên Thành Vinh a séduit par un jeu naturel et sincère, porté par une présence calme. La plupart des interprètes de la série étaient d’ailleurs des amateurs, un choix délibéré du réalisateur pour capter l’ingénuité et la fraîcheur des étudiants.

Phía trước là bầu trời est le premier et unique projet d’écran de l’ex-finaliste avant son départ pour l’Australie. Il confiera plus tard que l’expérience fut un joli souvenir de jeunesse, tout en réaffirmant que sa voie restait l’étude et la recherche scientifique.

Des années après sa diffusion, la série et les scènes avec Nguyên Thành Vinh continuent d’enflammer les réseaux sociaux, certaines vidéos cumulant des dizaines de millions de vues. La rencontre, début 2019, entre “Nam le studieux” et l’actrice Hà Huong, l’inoubliable Nguyêt “mielleuse” du film, avait d’ailleurs créé l’événement lors du retour au pays de la famille de Nguyên Thành Vinh.

Phuong Nga/CVN