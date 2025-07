La diplomatie économique, clé de la croissance du Vietnam en 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 22 juillet une conférence avec les chefs des missions diplomatiques du pays à l'étranger, axée sur le renforcement de la diplomatie économique afin d'atteindre l'objectif de croissance économique du second semestre 2025 et de poser les bases d'une croissance à deux chiffres pour les années suivantes.

Rapportant la situation socio-économique du premier semestre 2025, le Premier ministre a déclaré que le travail diplomatique était l'un des points forts des réalisations nationales, avec des contributions notables des missions vietnamiennes à l'étranger.

Il a exhorté les agences représentatives à se tenir informées de la situation locale dans leurs pays de destination, à réaliser des analyses et des évaluations en temps opportun et à conseiller rapidement le Parti et l'État sur la politique étrangère.

Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de maintenir un environnement de paix, de coopération et de développement, afin d'assurer un objectif de croissance économique compris entre 8,3 et 8,5% cette année.

Il a réaffirmé la mise en œuvre d'une politique étrangère d'indépendance, d'autodétermination, de diversification et de multilatéralisation, ainsi que la volonté d'être un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, dans le but de promouvoir la paix, la coopération et le développement.

Il a également mis l'accent sur le développement d'une économie indépendante et résiliente, étroitement liée à une intégration internationale proactive, profonde, substantielle et efficace, ainsi qu'à la restructuration économique et à la diversification des marchés, des produits et des chaînes d'approvisionnement.

Il a souligné que, comme l'a souligné le secrétaire général du Parti communiste, Tô Lâm, la diplomatie économique constitue l'axe central de la politique étrangère de la nouvelle ère. Il a donc appelé à renforcer les liens entre les économies et entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, à promouvoir la signature des accords de libre-échange déjà conclus par les dirigeants du pays, à attirer les talents, à former des ressources humaines de haut niveau et à exploiter le réseau d'experts vietnamiens à l'étranger, notamment dans les domaines des sciences, des technologies et de l'innovation, au service du développement et de la modernisation du pays.

Il a appelé à un approfondissement des relations avec les pays voisins, les grandes puissances et les partenaires clés, de manière stable, concrète et durable, fondée sur la confiance, la sincérité et l'alignement des intérêts.

Le chef du gouvernement a appelé les ministères, les secteurs et les missions vietnamiens à l'étranger à continuer de privilégier la promotion de la croissance, à renouveler les moteurs de croissance traditionnels et à promouvoir activement de nouveaux leviers tels que les investissements étrangers et nationaux, notamment dans les domaines de la science, de la technologie, de l'innovation, de la transformation numérique, de l'intelligence artificielle, des semi-conducteurs, du cloud computing et de l'Internet des objets.

Il a également souligné la nécessité d'élargir les marchés d'exportation, de tirer pleinement parti des accords de libre-échange (ALE) existants et de promouvoir la signature de nouveaux ALE avec des marchés potentiels tels que le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie centrale, l'Inde et le Brésil.

Il a également appelé à un soutien actif aux entreprises de secteurs clés tels que la technologie, l'électronique, l'automobile, les machines, le textile et la chaussure, afin qu'elles puissent étendre leur présence internationale, accroître leurs exportations et leurs investissements, et s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement mondiales.

Il a appelé à poursuivre les efforts pour promouvoir l'élimination du "carton jaune" imposé par l'Union européenne contre la pêche illégale, faire progresser les négociations tarifaires avec d'autres pays, conclure les négociations d'ALE avec le MERCOSUR et accélérer la mise en œuvre des projets ferroviaires reliant le Vietnam à la Chine.

Conscient qu'atteindre un taux de croissance de 8,3 à 8,5% d'ici 2025 représente un défi difficile mais pas impossible, Pham Minh Chinh a appelé à une étroite coordination entre les ministères, les secteurs, les localités, les entreprises, les associations et les missions diplomatiques afin d'unir leurs forces, de surmonter les obstacles et de mettre en œuvre efficacement la diplomatie économique, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif de croissance économique et à la consolidation d'une base solide permettant au Vietnam d'avancer résolument vers une nouvelle ère.

