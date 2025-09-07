Poèmes, chants et contes : la jeunesse vietnamienne fait vivre sa langue

La grande finale du concours "Hommage à la langue vietnamienne 2025" s’est tenue le 6 septembre au Sapa Trade Centre, haut lieu de la communauté vietnamienne à Prague, capitale de la République tchèque.

>> Journée d’honneur de la langue vietnamienne 2025 : préserver et diffuser la langue nationale

>> Le Vietnam honore des ambassadeurs de la langue vietnamienne à l'étranger

Photo : VNA/CVN

Organisé par les associations vietnamiennes en République tchèque, sous le patronage de l’ambassade du Vietnam, l’événement a rassemblé près de 100 candidats - principalement des enfants vietnamiens de deuxième et troisième générations - ainsi que des centaines de parents et de membres de la communauté. L’ambiance était chaleureuse et empreinte d’amour pour la patrie.

La majorité des candidats étaient issus des centres de langue vietnamienne répartis dans tout le pays. Malgré une formation parfois limitée, beaucoup ont impressionné par leurs talents en récitation de poésie, narration, chant et peinture. Certains enfants ont même surpris leurs parents par leur assurance et leurs progrès remarquables en vietnamien.

Pour les jeunes de la diaspora, l’été n’est pas seulement une période de vacances, mais aussi un moment privilégié pour suivre des cours de vietnamien, rencontrer leurs pairs et pratiquer leur langue maternelle. Le concours s’est ainsi imposé comme un terrain de jeu éducatif et une occasion de présenter leurs acquis aux familles et à la communauté.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’Information, Lê Hông Nhung, enseignante et membre du comité d’organisation, a souligné que l’objectif essentiel du concours était de créer un espace enrichissant pour la jeune génération née et élevée en République tchèque, afin de leur permettre d’apprendre et de pratiquer le vietnamien, langue utilisée quotidiennement par leurs parents.

Maîtriser le vietnamien, a-t-elle ajouté, contribue à réduire le fossé générationnel, à renforcer les liens familiaux et à mieux comprendre la culture vietnamienne, tout en donnant aux enfants la confiance nécessaire pour la partager avec leurs amis tchèques.

Les parents présents étaient visiblement émus d’entendre leurs enfants réciter des poèmes, raconter des contes populaires ou chanter des mélodies familières venues du pays d’origine. Leur fierté se lisait dans leurs regards, témoignant de la joie de voir la langue vietnamienne préservée et transmise de génération en génération.

Nguyên Quôc Thanh, responsable des affaires communautaires à l’ambassade du Vietnam en République tchèque, a salué l’engagement de la communauté en faveur de l’enseignement et de l’apprentissage du vietnamien, réaffirmant le soutien constant de l’ambassade aux associations, centres de langues et individus investis dans la préservation de cet héritage.

À cette occasion, l’ambassade a remis des certificats de mérite aux collectifs et aux individus ayant apporté une contribution remarquable, encourageant ainsi le développement de l’enseignement du vietnamien.

Le concours "Hommage à la langue vietnamienne" n’est pas seulement un événement linguistique, mais aussi une manifestation de l’attachement profond de la diaspora à sa patrie et à ses racines culturelles.

VNA/CVN