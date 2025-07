Le secteur privé, moteur du partenariat Vietnam - États-Unis

Cinquante ans après la guerre et trente ans après la normalisation diplomatique, les relations entre les États-Unis et le Vietnam ont évolué jusqu’à devenir un partenariat stratégique global. Selon l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, le secteur privé a été un moteur clé de cette transformation, avec quatre contributions majeures.

>> Trente ans de relations Vietnam - États-Unis : une croissance robuste et étendue

>> Vietnam - États-Unis : maintenir l’élan vers un commerce équilibré et durable

>> Trente ans de normalisation des relations Vietnam - États-Unis : un parcours pour laisser le passé derrière soi

Cinquante ans après la fin de la guerre (1975-2025) et trente ans après la normalisation de leurs relations (1995-2025), le Vietnam et les États-Unis ont parcouru un long chemin, passant d’anciens ennemis à amis, puis partenaires et, depuis 2023, à partenaires stratégiques globaux.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, le secteur privé a joué un rôle moteur dans cette évolution, à travers quatre contributions essentielles.

Premièrement, la forte présence des entreprises américaines au Vietnam prouve que la normalisation n’est pas restée au stade d’un accord politique, mais s’est traduite par une réalité économique tangible. Les investissements américains ont renforcé la visibilité internationale du Vietnam, accéléré son intégration mondiale et attiré l’attention d’entreprises et d’investisseurs du monde entier.

Deuxièmement, les échanges de biens, de services, de technologies et d’idées ont favorisé la compréhension et la confiance mutuelles et l’interdépendance des intérêts, devenant ainsi un pilier de stabilité des relations bilatérales.

Troisièmement, les entreprises américaines ont également contribué au développement des infrastructures, à la formation professionnelle et à l’aide humanitaire, améliorant significativement les conditions de vie des communautés locales.

Quatrièmement, tandis que les premiers contacts entre les deux gouvernements ont jeté les bases de l’engagement économique, le succès des entreprises américaines au Vietnam est devenu un catalyseur pour une coopération plus approfondie entre les deux gouvernements.

Lors d’un séminaire sur le rôle du partenariat public-privé (PPP) dans le développement des relations Vietnam - États-Unis, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a également souligné que les entreprises vietnamiennes sont désormais de plus en plus actives sur le marché américain.

Photo : VNA/CVN

Des entreprises telles que FPT, Sovico, VinFast ont ouvert des bureaux, établi des partenariats et créé des emplois sur place, contribuant ainsi à renforcer les liens économiques bilatéraux. SHB Bank a récemment annoncé son expansion aux États-Unis.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a affirmé que le Vietnam entre avec confiance dans une nouvelle ère de développement, portée par l’innovation, les technologies de pointe et une croissance durable... Cela crée un environnement favorable pour les entreprises américaines, leur permettant de tirer parti de leurs avantages tout en profitant du dynamisme du secteur privé vietnamien.

De son côté, Andrew Herrup, assistant adjoint du secrétaire d’État américain, a souligné que le partenariat stratégique global entre les États-Unis et le Vietnam n’est pas seulement porté par les gouvernements, mais aussi dynamisé par les communautés d’affaires et les peuples des deux pays.

Il a rappelé que la coopération économique constitue le socle des relations bilatérales, appelant à renforcer la collaboration dans des domaines clés tels que la propriété intellectuelle et la gestion des actifs commerciaux...

Andrew Herrup a également affirmé que le partenariat public-privé (PPP) peut représenter une solution gagnante pour le Vietnam et le secteur privé, permettant d’améliorer les services publics, de partager les risques, de faciliter l’accès au financement pour le secteur privé, tout en renforçant l’efficacité et en stimulant la croissance économique. Les États-Unis ont fourni une assistance technique au Vietnam pour l’élaboration de la loi sur le PPP en 2020 et poursuivent leur coopération dans ce domaine.

Avant même la normalisation des relations en 1995, des entreprises comme Caterpillar et Citi avaient déjà ouvert des bureaux à Hanoï dès 1993. Depuis la normalisation des relations, de nombreuses grandes marques américaines - dont Boeing, AT&T et Bank of America - ont considérablement renforcé leur présence au Vietnam et collaborent étroitement avec les autorités locales ainsi qu’avec des partenaires vietnamiens dans de nombreux secteurs.

VNA/CVN