La 80e Fête nationale du Vietnam célébrée au Japon

L'ambassade du Vietnam au Japon a solennellement organisé jeudi soir le 11 septembre à Tokyo une cérémonie célébrant le 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2025).

La cérémonie a réuni environ 500 invités représentant du gouvernement japonais, d'agences, d'entreprises, de médias japonais, de missions diplomatiques étrangers et des amis japonais.

Dans son discours d'ouverture, l'ambassadeur du Vietnam au Japon Pham Quang Hiêu a souligné que le développement du Vietnam au fil des décennies a été soutenu par le soutien de partenaires internationaux, le Japon jouant un rôle essentiel.

Le vice-président de la Chambre des conseillers, Tetsuro Fukuyama, a indiqué que, sur la base du partenariat stratégique global, les deux pays ont renforcé leur coopération tant au niveau régional qu'international. Il a souligné le renforcement de la coordination bilatérale dans de multiples secteurs au service de la paix en Asie et de la prospérité mondiale. La confiance mutuelle constituait le fondement de l'amitié entre le Vietnam et le Japon, a-t-il affirmé.

La soirée s'est clôturée par un spectacle artistique présentant aux amis japonais et internationaux la richesse de la culture traditionnelle vietnamienne.

VNA/CVN