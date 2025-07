Vietnam - États-Unis : 30 ans des relations, confiance en un avenir prometteur

À l’occasion du 30 e anniversaire de la normalisation des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet 1995 – 12 juillet 2025, heure du Vietnam), l’ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam, David B. Shear (mandat 2011–2014), et de jeunes Américains ont partagé leurs points de vue sur les progrès remarquables des relations bilatérales et exprimé leur confiance en un avenir prometteur pour ce partenariat.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

S'adressant au correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à New York, David B. Shear a souligné les avancées significatives réalisées dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis au cours des trois dernières décennies. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 150 milliards de dollars, des dizaines de milliers d'étudiants vietnamiens étudient et mènent des recherches aux États-Unis, et les échanges interpersonnels solides ont continué de prospérer.

Selon lui, début son intégration internationale, le Vietnam a connu un développement remarquable, avec un taux de croissance annuel moyen du PIB de plus de 6%, ce qui en fait l'une des économies les plus dynamiques d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam excelle également dans l'attraction des investissements étrangers. Globalement, l'économie vietnamienne est résiliente et devrait connaître une croissance encore plus forte à l'avenir. L'ancien ambassadeur s'est dit convaincu que les deux pays trouveront bientôt des solutions pour résoudre leurs différends commerciaux actuels et renforcer leurs liens de coopération dans tous les secteurs.

Photo : Hoài Thanh/VNA/CVN

De son côté, Jonny R., étudiant à l'Université Columbia et passionné d'histoire, a salué la manière dont les États-Unis et le Vietnam, autrefois adversaires, se sont unis pour bâtir un partenariat stratégique global solide et efficace. Il a déclaré que les deux nations ont trouvé le moyen de dépasser leur passé, de réduire leurs divergences et d'approfondir leurs liens.

Ronny. R. a exprimé l'espoir que cette dynamique se poursuive et que les deux pays redoublent d'efforts pour assurer un avenir prometteur à leurs relations bilatérales. Revenant sur la transformation du Vietnam après la guerre et 30 ans après la normalisation des relations diplomatiques, il a salué le développement impressionnant du pays et exprimé son optimisme quant à son avenir.

Amit Aharoni, étudiant de Columbia en informatique, a quant à lui déclaré qu’il n’avait connu le Vietnam que par des livres et des documentaires. Après les 30 ans de normalisation des relations Vietnam - États-Unis, l'amitié grandissante et le partenariat approfondi entre les deux nations l'ont incité à visiter le Vietnam et à découvrir son histoire, sa culture et son peuple.

VNA/CVN