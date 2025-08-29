Vue d'Australie : la diaspora applaudit les succès économiques du Vietnam

À l’occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 – 2 septembre 2025), le président de l’Association des entrepreneurs vietnamiens de Canberra et de l’Association de la communauté vietnamienne dans la capitale australienne, Harry Hoàng OAM, a partagé avec le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) ses impressions sur le parcours de développement économique du pays.

Lauréat de la Médaille de l’Ordre d’Australie (OAM), décernée par le gouverneur général pour ses contributions remarquables à la communauté, Harry Hoàng a exprimé son émotion et sa fierté en retraçant les 80 années de progrès depuis l’indépendance.

Selon lui, l’un des acquis les plus marquants du Vietnam réside dans sa transformation économique, en particulier au cours de la dernière décennie. Malgré quatre années affectées par la pandémie de COVID-19, le PIB du Vietnam a doublé. "Le Vietnam n’est plus un pays pauvre", a-t-il affirmé.

Il a souligné que le tournant décisif fut la politique de Renouveau (Đổi Mới), marquant le passage d’une économie centralisée et subventionnée à une économie favorisant le secteur privé. Ce dernier contribue aujourd’hui à plus de 50% du PIB. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a d’ailleurs identifié le secteur privé comme l’un des moteurs essentiels de l’économie nationale, une avancée stratégique ouvrant la voie à une croissance durable.

Parallèlement, la qualité de vie des Vietnamiens s’est considérablement améliorée. Pour Harry Hoàng, le pays dispose d’atouts solides pour bâtir une économie moderne et compétitive, notamment grâce aux technologies et aux services. L’éducation et l’innovation constituent également deux piliers stratégiques du développement, permettant au Vietnam de renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Les réformes administratives et la modernisation de l’appareil d’État devraient aussi faciliter l’essor des entreprises, en particulier des start-up.

"Le Vietnam est prêt pour le parcours qui le mènera au rang d’économie majeure et pour son intégration mondiale", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que le chemin à venir comportera encore de nombreux défis. Il s’est toutefois dit confiant que les politiques d’innovation stimuleront la croissance du secteur privé et consolideront son rôle de moteur.

Évoquant ses attentes pour l’avenir, Harry Hoàng a souhaité que le Vietnam adopte une approche diversifiée et multiplie ses choix stratégiques de développement. Il a réaffirmé son soutien fort aux relations Vietnam – Australie, considérées comme un levier essentiel pour promouvoir la coopération économique, éducative, scientifique, technologique et culturelle.

En Australie, de nombreux fonds d’investissement prospères manifestent déjà un vif intérêt pour le marché vietnamien. Harry Hoàng espère qu’un plus grand nombre d’entre eux viendront investir au Vietnam, notamment dans l’innovation et le secteur privé. Parallèlement, il appelle à intensifier les activités d’import-export ainsi que les échanges dans l’éducation, la technologie et la culture, en adéquation avec les orientations de développement et d’intégration internationale du pays.

