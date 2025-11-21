Donald Trump approuve le plan de paix entre la Russie et l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a approuvé un plan de paix entre la Russie et l'Ukraine en 28 points, élaboré par des responsables américains en consultation avec leurs homologues russes et ukrainiens, a rapporté mercredi 19 novembre la chaîne américaine d'information NBC News.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'envoyé spécial de M. Trump, Steve Witkoff, le vice-président JD Vance, le secrétaire d'État Marco Rubio et le gendre du président, Jared Kushner, ont participé à l'élaboration de ce plan, selon des sources citées par NBC.

Trois responsables américains auraient déclaré à NBC que le cadre de l'accord de paix devait encore être présenté aux Ukrainiens et que la finalisation du projet de plan coïncidait avec la visite d'une délégation de l'armée américaine en Ukraine, arrivée mercredi à Kiev.

Xinhua/VNA/CVN