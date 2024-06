La politique de quotas de croissance du crédit doit garantir la sécurité du système bancaire

Dans un récent rapport envoyé à l'Assemblée nationale, la SBV a déclaré qu'avant 2023, elle appliquait des quotas à toutes les banques, tant nationales qu'étrangères. Cependant, cette année, elle a supprimé cette politique pour les banques et succursales étrangères, tout en la conservant pour les banques vietnamiennes.

Le régime de quotas de croissance du crédit, ou plafonnement de l’expansion du crédit de chaque banque, a été officiellement déployé en 2011, alors que l’économie vietnamienne connaissait une hyperinflation résultant d’une masse monétaire excessive.

Le régime des quotas de croissance du crédit était annoncé par la SBV au début de chaque année.

Sur la base de l'objectif annuel de croissance du crédit pour l'ensemble du secteur bancaire, la SBV attribuera le quota de croissance du crédit à chaque banque commerciale, en fonction de ses indicateurs de santé financière tels que les niveaux de capital, la qualité des actifs, la gouvernance, les résultats de l'entreprise, la liquidité et la sensibilité aux risques de marché.

La SBV prendra également en compte d'autres critères liés à la mise en œuvre par la banque pour répondre aux politiques et orientations du gouvernement et de la SBV visant à donner la priorité à la croissance du crédit, comme la réduction des taux d'intérêt des prêts pour soutenir les entreprises et les personnes, la concentration des prêts sur les entreprises et la production et la participation au soutien, la gestion des banques faibles.

Cependant, toutes les banques n’étaient pas satisfaites de l’allocation du quota de croissance du crédit de la SBV, certaines ayant une croissance du crédit élevée et manquant donc souvent plus tôt du quota alloué.

Ces banques craignaient que le régime de quotas soit appliqué subjectivement par la SBV, sans examiner correctement le plan de développement de chaque banque, qui n'était pas toujours conforme à l'économie de marché, ce qui aboutissait à des accords de type "demander et donner".

Les banques pensaient pouvoir définir leurs propres objectifs de croissance du crédit en fonction de leur solidité financière et de leur capacité de gouvernance.

Selon la SBV, elle doit continuer à attribuer des quotas de croissance du crédit aux banques vietnamiennes en 2024, car elle estime qu'il y aura encore de nombreuses difficultés et obstacles si cette politique est supprimée.

Premièrement, a expliqué la SBV, des pressions inflationnistes existent toujours, ce qui pose des défis à la gestion des politiques monétaires et de crédit par la SBV.

Par conséquent, le maintien de l’outil de plafonnement de la croissance du crédit peut contribuer au contrôle de l’inflation, à la promotion de la croissance économique et à la stabilité macroéconomique.

En outre, selon le SBV, l'économie vietnamienne dépend principalement du capital des banques. La pression visant à équilibrer les capitaux pour l'économie continue de peser lourdement sur le système bancaire, posant des risques potentiels de déficits de liquidité et de terme.

Dans les conditions économiques spécifiques du Vietnam, si les banques augmentent le crédit sans mesures de contrôle, le système bancaire pourrait revenir à un état de surchauffe du crédit comme avant 2011, a indiqué la SBV dans le rapport.

Imposer un quota de croissance

La SBV a déclaré que la suppression du plafond de croissance du crédit pourrait entraîner un risque d'augmentation des créances douteuses et menacer la sécurité du système bancaire, ce qui entraînerait une instabilité macroéconomique.

La suppression de la mesure doit être envisagée avec soin, et peut-être par petites étapes, en fonction des conditions du marché.

Au lieu de supprimer cette politique, la SBV a déclaré avoir mis en œuvre l'application de critères de sécurité liés à l'attribution de crédit selon les normes internationales dans les opérations des établissements de crédit.

Les experts sont également d'accord, affirmant que le quota de croissance du crédit est conçu pour stimuler les prêts de certaines banques sans encourager une croissance excessive du crédit. Cette mesure est donc nécessaire et efficace à court terme pour stabiliser la macroéconomie et contrôler l'inflation.

L'avocat Truong Thanh Duc, directeur du cabinet d'avocats ANVI, a déclaré que le secteur bancaire du pays avait connu une énorme volatilité lorsque la croissance du crédit a atteint 51,39% en 2007.

Selon Truong Thanh Duc, les risques liés aux créances irrécouvrables et à l'inflation surviennent souvent plus tard au Vietnam que dans d'autres pays. Contrairement à de nombreux autres pays, l’inflation élevée au Vietnam est particulièrement difficile à contrôler et est beaucoup plus fortement influencée par le sentiment et la confiance du marché qu’ailleurs. Le Vietnam a connu d’amères leçons dans le passé et toute croissance économique perdra son sens si l’inflation est élevée.

Il est nécessaire d’imposer un quota de croissance du crédit et la banque centrale ne devrait pas changer le régime, a déclaré Truong Thanh Duc. Ajoutant que si la politique est supprimée, elle doit être remplacée par une autre mesure similaire.

Selon le rapport de la SBV, le crédit au 10 mai de cette année a augmenté de 1,95%, soit plus de 264.400 milliards de dôngs, par rapport au début de cette année.

La SBV a fixé un objectif de croissance du crédit cette année de 14% à 15%, ce qui équivaut à environ 2 quadrillions de VND. Les banques commerciales stimulent progressivement la demande de capitaux grâce à des programmes de taux d'intérêt préférentiels pour les entreprises et les particuliers.

VNA/CVN