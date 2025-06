Résolution 57

Le Vietnam se positionne comme hub régional de l’intelligence artificielle

D'ici 2030, faire du Vietnam l’un des trois pays leaders en Asie du Sud-Est dans la recherche et le développement de l’intelligence artificielle (IA) est l’un des objectifs majeurs de la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique, portant sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

La position stratégique du Vietnam, ses politiques incitatives et ses ressources abondantes attirent l’investissement de nombreux groupes technologiques internationaux majeurs, contribuant ainsi à faire du pays un centre régional de recherche et d’innovation en IA.

Le 10 juin, le géant américain des technologies de pointe Qualcomm a officiellement inauguré un nouveau Centre de recherche et développement en intelligence artificielle (R&D IA) au Vietnam. Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’acquisition de la division de recherche en IA générative (Generative AI) de VinAI. Le nouveau centre de Qualcomm associe l’expertise de renommée mondiale du groupe à une connaissance approfondie des domaines tels que l’apprentissage automatique (machine learning), la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel au Vietnam.

Avec une équipe de scientifiques, chercheurs et experts en IA travaillant à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ce nouveau centre R&D sera intégré au réseau mondial de recherche en IA de Qualcomm. Il jouera un rôle clé dans le développement de solutions d’IA générative et d’IA agentique (agentic AI) pour une large gamme d’applications : smartphones, ordinateurs personnels, technologies de réalité étendue (XR), automobiles, et applications dans l’Internet des objets (IoT).

L’IA, nouvel axe du partenariat Vietnam - USA

Lors de la cérémonie d’inauguration, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh, a souligné que l’ouverture du Centre de recherche et développement en intelligence artificielle (AI R&D) de Qualcomm marque une nouvelle avancée dans la coopération technologique entre le Vietnam et les États-Unis, dans un domaine émergent qui suscite l’intérêt des deux nations.

Selon lui, le choix du Vietnam par Qualcomm pour implanter ce centre reflète la confiance de l’entreprise dans le potentiel du pays ainsi que dans les compétences de ses ressources humaines dans le domaine des technologies de l’information. Ce projet est également une illustration concrète du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis. Le ministère des Sciences et des Technologies se dit confiant que ce centre contribuera à renforcer les capacités nationales en recherche sur l’IA, tout en formant une nouvelle génération d’ingénieurs et d’experts en IA, aussi bien Vietnamiens qu’étrangers, au service d’un développement économique et social durable du Vietnam.

De son côté, Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Cambodge et Laos, a affirmé que les activités de Qualcomm au Vietnam s’alignent étroitement avec les stratégies nationales dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et de la transformation numérique. L’accent est mis sur le transfert de technologies, le développement de l’écosystème numérique local et le renforcement des capacités endogènes.

Le nouveau centre R&D se concentrera sur l’innovation technologique, depuis la recherche fondamentale jusqu’au développement de plateformes, en passant par la formation de talents régionaux et l’établissement de partenariats académiques. Il contribuera directement à la feuille de route mondiale des produits de Qualcomm et au développement de l’industrie de l’IA au Vietnam.

"En combinant l’excellence des ressources humaines vietnamiennes avec l’envergure et l’expertise mondiale de Qualcomm, nous espérons améliorer notre capacité à développer des solutions d’intelligence artificielle avancées et économes en énergie, pour de nombreuses applications. Cela permettra également de consolider le rôle du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale de l’innovation", a souligné Thiêu Phuong Nam.

Actuellement, Qualcomm dispose de deux bureaux de représentation à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que d’un premier centre R&D en Asie du Sud-Est, ouvert à Hanoï en 2020. L’entreprise mène également des initiatives phares telles que le programme annuel Qualcomm Vietnam Innovation Challenge, destiné à soutenir les startups vietnamiennes à travers un accompagnement financier, technique, commercial et en propriété intellectuelle.

Hoàng Vân/CVN