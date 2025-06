Les géants technologiques affluent vers Binh Duong

Longtemps considérée comme le cœur industriel du pays, la province de Binh Duong (Sud) entre dans une nouvelle phase de développement. Délaissant progressivement la production traditionnelle, elle mise désormais sur l’innovation et les hautes technologies, en attirant activement des géants mondiaux pour bâtir son avenir autour de l’IA, des semi-conducteurs et de l’économie numérique.

Photo : VNA/CVN

L'orientation stratégique s’est récemment illustrée à travers des rencontres entre les autorités de la province et deux géants technologiques : l’américain Advanced Micro Devices (AMD) et le taïwanais MiTAC.

Ces échanges témoignent d’une nouvelle vision en matière d’attraction des investissements, désormais axée sur les secteurs à forte valeur ajoutée, à fort contenu technologique et respectueux de l’environnement, a souligné Bùi Thanh Nhân, haut responsable du Comité du Parti de la province.

Lors d’une séance de travail le 13 juin, Ryan Sim, directeur régional pour l’Asie-Pacifique et le Japon chez AMD, a exprimé un vif intérêt pour le potentiel de Binh Duong dans les hautes technologies, la formation d’une main-d’œuvre qualifiée et le développement d’un écosystème autour des semi-conducteurs. L’attention portée par AMD, leader mondial des processeurs et accélérateurs d’IA, constitue un signal fort : Binh Duong figure désormais sur le radar des grands groupes technologiques mondiaux.

Peu après, les responsables provinciaux ont eu une rencontre avec Su Liang, président du groupe taïwanais MiTAC, multinationale présente dans 70 pays. Su Liang a salué la stratégie de "ville intelligente" de Binh Duong et exprimé le souhait de mettre en œuvre des projets concrets tels qu’un réseau ferroviaire urbain, un système d’éclairage intelligent ou encore une surveillance par IA, estimant que les solutions technologiques de son groupe s’alignent parfaitement avec les ambitions de transformation numérique de la province.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Bùi Minh Tri, a affirmé l’engagement de la province à créer les meilleures conditions pour les investisseurs internationaux, en particulier dans les domaines moteurs de la transformation du modèle de croissance.

En trois décennies, Binh Duong s’est imposée comme l’une des bases industrielles les plus dynamiques du Vietnam. À la mi-juin 2024, la province avait attiré plus de 4 500 projets d’investissement direct étranger (IDE) en provenance de 65 pays, pour un capital cumulé de 42,7 milliards de dollars. Les États-Unis comptent 138 projets, représentant près de 1,4 milliard de dollars, laissant entrevoir un large potentiel de coopération, notamment dans les technologies avancées.

Ce dynamisme repose sur 30 zones industrielles actives, couvrant 13.000 ha, avec un taux d’occupation supérieur à 90%. À cela s’ajoute un réseau de plus de 73.600 entreprises nationales, générant un chiffre d’affaires à l’exportation stable d’environ 35 milliards de dollars par an, positionnant Binh Duong parmi les provinces leaders du commerce extérieur au Vietnam.

Pour concrétiser sa vision, Binh Duong déploie une stratégie multidimensionnelle. Le plan d’aménagement à l’horizon 2030 prévoit la création d’une dizaine de nouvelles zones industrielles, axées sur les modèles de parcs technologiques et écologiques.

La province mise également sur le développement des infrastructures numériques, de la logistique moderne, des énergies propres et sur la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

VNA/CVN