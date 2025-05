Vietnam - Azerbaïdjan : Déclaration commune sur l’établissement du partenariat stratégique

Selon la Déclaration, le partenariat stratégique Vietnam - Azerbaïdjan est établi dans le but de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur tant sur les plans bilatéral que multilatéral. Cette élévation vise à renforcer et consolider les mécanismes de coopération existants et à ouvrir la voie à la création de nouveaux mécanismes visant à approfondir la collaboration.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le Vietnam et l’Azerbaïdjan continueront de développer leur coopération dans tous les domaines, dans l’intérêt des peuples des deux pays et pour contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

En matière de relations politiques et diplomatiques, les deux parties s’engagent à promouvoir les visites de haut niveau, y compris au plus haut niveau, à renforcer les échanges et contacts dans tous les canaux, et à étudier la mise en place de nouveaux mécanismes de coopération entre ministères, secteurs et collectivités locales. Elles souhaitent également renforcer les relations entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti du nouvel Azerbaïdjan au pouvoir.

En matière de coopération économique, commerciale, énergétique, agricole, environnementale et de transport, les deux parties se déclarent prêtes à promouvoir une coopération économique substantielle et intégrée, à mettre en œuvre efficacement les accords signés, et à améliorer l'efficacité des mécanismes bilatéraux, y compris le Comité intergouvernemental pour la coopération économique, commerciale, scientifique et technique.

Elles conviennent de renforcer la coopération dans le domaine de l’énergie, d’examiner les possibilités et les orientations en matière d’énergies propres et renouvelables, d’intensifier l’échange d’informations et la coopération dans l’exploitation pétrolière, les services pétroliers et la formation des ressources humaines dans ce secteur.

Les deux pays renforceront leur coopération dans l’agriculture, et examineront la mise en œuvre de programmes et projets conjoints sur le changement climatique, la protection de l’environnement et la croissance verte.

Ils conviennent d’échanger des expériences dans le développement des transports ferroviaire, routier, aérien et maritime.

En matière de coopération en défense et en sécurité, les deux parties expriment leur volonté de promouvoir la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité à travers l’échange de délégations, le renforcement de la coopération dans l’échange d’informations, la coordination, l’expansion de la coopération dans les industries de la défense et de la sécurité, le transfert de technologies, la formation et l'entraînement.

Les forces de l’ordre des deux pays intensifieront l’échange d’informations et d’expériences, ainsi que leur coordination dans la lutte contre le terrorisme et autres formes de criminalité.

En matière de coopération dans l’éducation, la justice, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, les deux parties sont prêtes à mettre en œuvre efficacement leur coopération dans le domaine de l’éducation, à promouvoir la mise en œuvre d’activités dans le domaine juridique conformément à l’Accord de coopération entre les ministères de la Justice du Vietnam et de l’Azerbaïdjan signé le 8 mars 2016.

Elles conviennent de renforcer la mise en place de programmes d’échanges culturels et historiques, de promouvoir les échanges d’amitié entre les peuples, y compris par la signature de nouveaux accords de jumelage entre provinces et villes des deux pays.

En matière de coopération dans les forums multilatéraux, les deux parties se déclarent prêtes à élargir et approfondir leur coopération, à coordonner étroitement leurs positions et à envisager de se soutenir mutuellement au sein des organisations régionales et internationales. Elles renforceront les consultations et la coordination de leurs positions sur les questions régionales et mondiales, et la collaboration dans le traitement des défis sécuritaires, y compris les pandémies, le changement climatique, le terrorisme, la criminalité transnationale, la cybercriminalité, la sécurité alimentaire, énergétique et des ressources en eau, ainsi que d’autres sujets d’intérêt commun.

