La construction d’une centrale nucléaire, un projet majeur à portée stratégique

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce lundi 26 janvier 2026 à Hanoï, une réunion de la permanence du gouvernement et de la permanence de l’organisation du Parti au sein du gouvernement afin d’examiner les rapports et propositions relatifs aux projets d’énergie nucléaire. Le chef du gouvernement a réaffirmé que l’édification de centrales nucléaires constitue un axe "stratégique et d’envergure" pour l’avenir du pays.

La réunion s’est déroulée en présence des vice-Premiers ministres, des ministres et des dirigeants des principaux groupes économiques nationaux impliqués.

Le projet électronucléaire de Ninh Thuân, initialement approuvé par l’Assemblée nationale en 2009 avant d’être suspendu en 2016, a fait l’objet d’un réexamen approfondi fin 2024. Fort d’un consensus institutionnel entre le Comité central du Parti et l’organe législatif, le projet est désormais relancé.

Cette accélération s'inscrit dans le cadre de la Résolution n°70-NQ/TW du Bureau politique, promulguée le 20 août 2025, portant sur la garantie de la sécurité énergétique nationale d'ici 2030 avec vision à l'horizon 2045. Ce texte préconise le déploiement rapide de programmes nucléaires en collaboration avec des partenaires internationaux de premier plan.

Lors de la réunion, les délégués ont salué les progrès concrets réalisés sous la direction du Premier ministre. Sur le plan diplomatique et technique, une étape majeure a été franchie : le Vietnam et la Fédération de Russie ont finalisé l’intégralité du projet d’accord de coopération pour la construction de la centrale nucléaire Ninh Thuận 1.

Concernant la centrale Ninh Thuân 2, la partie japonaise a réitéré sa volonté de coopérer avec le Vietnam. Le Japon se dit prêt à transférer des technologies de pointe pour une mise en service prévue après 2040. Parallèlement, les cadres institutionnels nationaux sont désormais stabilisés, et les travaux de libération des terrains ainsi que la formation des ressources humaines spécialisées ont été enclenchés.

Concluant la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté le ministère de l'Industrie et du Commerce à finaliser, en coordination avec les organismes compétents, le rapport global et la proposition officielle à soumettre aux autorités supérieures.

Le chef du gouvernement a insisté sur la sensibilité et la complexité technologique du secteur, rappelant que la sécurité nucléaire demeure la priorité absolue. Il a ordonné que les documents soient "concis mais exhaustifs", en mettant particulièrement en avant la stabilité du cadre juridique pour les investisseurs, l'optimisation des incitations fiscales et des procédures administratives et l'efficacité socio-économique globale du projet.

Il a confié la supervision directe du dossier au vice-Premier ministre Bùi Thanh Son. Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit achever la finalisation de l’accord Vietnam - Russie et des textes connexes dès le 27 janvier 2026 au plus tard, afin de respecter scrupuleusement le calendrier stratégique national.

