Hô Chi Minh-Ville renforce les responsabilités et traite définitivement les infractions

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville sont appelées à mobiliser les ressources nécessaires et à mettre en œuvre de manière rigoureuse et résolue les mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en assumant une responsabilité directe et globale dans le traitement des infractions administratives et la "clôture des dossiers" liés à l’INN.

Toute forme de rapport formel, ne reflétant pas fidèlement la réalité, est strictement proscrite. Telle est l’instruction donnée par le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, lors d’une réunion tenue le 23 janvier.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Télégramme officiel n°03/CĐ-TTg du 13 janvier 2026 du Premier ministre, le président du Comité populaire municipal a demandé au département de l’Agriculture et de l’Environnement, au département de la Justice, à la Police municipale, au Commandement des gardes-frontières de la ville, au Conseil de gestion des ports de pêche ainsi qu’aux comités populaires des communes et quartiers côtiers, notamment la zone spéciale de Côn Dao, de poursuivre l’application stricte des directives antérieures et de déployer sans délai, de manière efficace, les missions prévues, conformément aux exigences et au calendrier fixés.

Le dirigeant municipal a souligné la responsabilité centrale du département de l’Agriculture et de l’Environnement dans la mobilisation des ressources et la mise en œuvre résolue des mesures de lutte contre la pêche INN. Il a insisté sur la nécessité de définir clairement la responsabilité directe et intégrale des organismes chargés des sanctions administratives et de la clôture des dossiers d’infraction. Le traitement des violations doit être conforme aux dispositions légales, sans formalisme ni omission, excluant toute sanction inappropriée ou tout rapport ne correspondant pas à la situation réelle.

Les services compétents sont tenus de procéder à un réexamen exhaustif de l’ensemble des dossiers déjà clôturés, afin d’en garantir la conformité juridique ainsi que le respect des procédures réglementaires. En cas de constatation de dossiers insuffisamment fondés ou de sanctions inappropriées, ceux-ci devront être réexaminés et traités à nouveau conformément à la loi. Parallèlement, les responsabilités des organisations et des individus concernés, en particulier celles des chefs d’unités, devront être clairement établies. Il est formellement interdit de déclarer que "100 % des cas ont été traités" lorsque les infractions n’ont pas été effectivement réglées de manière définitive.

Renforcer l’application des technologies de l’information

Par ailleurs, Hô Chi Minh-Ville est appelée à renforcer l’application des technologies de l’information dans la gestion des activités de pêche. Les unités concernées doivent mobiliser les ressources nécessaires pour le déploiement effectif des journaux de bord électroniques, des journaux de pêche électroniques (e-logbook) et du système électronique de traçabilité des captures (eCDT), en veillant à ce que les données sectorielles soient mises à jour de manière exacte, complète, fiable et en temps réel, au service de la gestion, du contrôle et de la traçabilité des produits halieutiques.

Le président du Comité populaire municipal a également demandé de revoir et d’ajuster les solutions statistiques et de rapprochement des données relatives aux navires de pêche entrant et sortant des ports, afin d’assurer la cohérence des chiffres et d’éviter tout décalage entre les forces concernées, les étapes de contrôle et les systèmes de données. En outre, les lots de produits halieutiques exportés vers le marché de l’Union européenne (UE) par les entreprises de la ville doivent faire l’objet d’un réexamen conformément aux directives du gouvernement.

La poursuite du renforcement de la lutte contre la pêche INN témoigne de la détermination de Hô Chi Minh-Ville à honorer ses engagements internationaux, à contribuer à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux produits de la mer vietnamiens et à promouvoir un développement durable et responsable du secteur halieutique, en adéquation avec les exigences de l’intégration internationale.

