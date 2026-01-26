Le commerce extérieur démarre fort 2026 malgré des perspectives mitigées

Le commerce extérieur vietnamien a entamé l’année 2026 sur une note positive, avec un volume total d’import-export dépassant 39,3 milliards de dollars au cours de la première quinzaine de janvier, signe d’une dynamique positive malgré les défis persistants dans un contexte mondial en mutation.

>> Le commerce extérieur du Vietnam a atteint plus de 930 milliards d'USD en 2025

>> L’économie vietnamienne affiche une santé de fer

>> Un nouveau cap pour le commerce extérieur du Vietnam

Photo : BCT/CVN

D’après les données publiées par le Département des douanes vietnamiennes, relevant du ministère des Finances, le volume total des échanges commerciaux du 1er au 15 janvier a atteint 39,3 milliards de dollars. Malgré un déficit de 3,3 milliards de dollars dans la balance commerciale, ce chiffre est considéré comme un signal positif en ce début d’année, indiquant que les échanges sont restés dynamiques après une année 2025 record.

Les exportations sur la période se sont élevées à 18 milliards de dollars, principalement tirées par les secteurs de la transformation et de la fabrication, ainsi que par les industries de haute technologie. Les ordinateurs, les produits et composants électroniques sont restés le principal moteur des recettes d’exportation, générant plus de 4,2 milliards de dollars.

Les machines, équipements et pièces détachées ont rapporté 2,1 milliards de dollars, suivis par les téléphones et leurs composants (2 milliards de dollars) et les vêtements (1,4 milliard de dollars).

Les produits d’exportation traditionnels ont également affiché des résultats stables : les chaussures ont atteint 923 millions de dollars, les produits aquatiques 417 millions de dollars et le café 433 millions de dollars.

Les importations se sont élevées à 21,3 milliards de dollars, composées en grande partie de machines, d’équipements et de matières premières pour la production. Les importations d’ordinateurs, de produits et de composants électroniques ont frôlé les 8 milliards de dollars, soulignant à la fois la dépendance persistante du Vietnam aux chaînes d’approvisionnement mondiales et la demande soutenue d’expansion de la production de la part des entreprises en ce début d’année.

Les entreprises à capitaux étrangers ont continué de jouer un rôle prépondérant dans le commerce. Au cours de la première quinzaine de janvier, le secteur des IDE a enregistré des exportations de plus de 14 milliards de dollars, représentant près de 78% du chiffre d’affaires total des exportations, tandis que les importations ont atteint 15,3 milliards de dollars, soit près de 72% du total. Ces chiffres soulignent une fois de plus la nécessité de renforcer la capacité des entreprises nationales à participer plus activement aux chaînes de valeur et à réduire progressivement leur dépendance au secteur des IDE.

Le Vietnam a clôturé l’année 2025 sur une étape historique, avec un volume total d’import-export dépassant les 930 milliards de dollars. Si la croissance à deux chiffres observée ces dernières années se maintient, le cap des 1 000 milliards de dollars en 2026 devient de plus en plus accessible.

Les experts soulignent que les signaux positifs observés début 2026 reposent sur une croissance relativement solide en 2025, portée par trois piliers principaux : les exportations, l’investissement public et le tourisme.

Lors du séminaire "Perspectives économiques du Vietnam 2026 : opportunités, risques et adaptation des entreprises", Nguyên Xuân Thanh, maître de conférences à l’ École de politiques publiques et de gestion Fulbright, a déclaré que les exportations demeuraient un moteur de croissance essentiel grâce à une structure de produits fortement axée sur l’électronique et l’industrie manufacturière destinée à l’exportation. Malgré les pressions liées aux tensions géopolitiques et à la montée du protectionnisme, les produits vietnamiens ont conservé leur compétitivité sur plusieurs marchés importants.

En 2025, les investissements publics ont également enregistré des taux de décaissement élevés, notamment dans les projets d’infrastructures de transport et techniques, générant des retombées positives pour la construction, les matériaux et les industries connexes. Parallèlement, le tourisme a connu une forte reprise, le nombre d’arrivées internationales dépassant les niveaux d’avant la pandémie de COVID-19, stimulant ainsi les services, les transports, l’hébergement et le commerce. Ces moteurs de croissance devraient continuer à jouer un rôle important en 2026.

Un démarrage relativement favorable

Selon Trân Dinh Thiên, ancien directeur de l’Institut vietnamien d’économie, la promulgation rapide et la mise en œuvre coordonnée de multiples résolutions et politiques témoignent d’une forte volonté d’améliorer le climat des affaires et de lever les obstacles rencontrés par le secteur privé. Il a ajouté que cela constitue un fondement important pour renforcer la confiance des entreprises et créer des conditions propices à la croissance à moyen et long terme.

Aux niveaux sectoriel et local, les performances commerciales affichent également des signes encourageants. La province frontalière de Lang Son (Nord) a clôturé 2025 avec un volume d’import-export record dépassant 95 milliards de dollars, en hausse de 44,6% sur un an et représentant plus de 10% du total national.

Photo : VNA/CVN

La mise en œuvre du modèle de «poste frontière intelligent», conjuguée à d’importants investissements dans les infrastructures logistiques, a contribué à améliorer l’efficacité du dédouanement, jetant ainsi des bases solides pour 2026.

Dans les secteurs de l’agriculture et de l’aquaculture, des défis persistent, malgré des objectifs ambitieux pour 2026.

Le secteur de l’aquaculture vise un chiffre d’affaires à l’exportation de 11,5 milliards de dollars, tandis que l’agriculture, la sylviculture et la pêche combinées tablent sur une croissance de 6 à 8 %, pour atteindre 95 à 100 milliards de dollars sur la période 2026-2030.

Malgré ces perspectives positives, les experts avertissent que les règles du commerce mondial évoluent plus rapidement que jamais. Les droits de douane et les coûts logistiques ne sont plus les seuls facteurs déterminants : les normes environnementales, les émissions de carbone, les exigences de traçabilité et la transparence de la chaîne d’approvisionnement influencent de plus en plus l’accès aux marchés.

L’Union européenne a commencé à mettre en œuvre le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières et des réglementations plus strictes contre la déforestation, tandis que les États-Unis ont renforcé le contrôle des chaînes d’approvisionnement en matière d’origine et de technologie. Ces exigences augmentent les coûts de mise en conformité et incitent les entreprises à restructurer leurs stratégies d’exportation pour une durabilité à long terme.

Thai Nhu Hiêp, vice-président de l’Association vietnamienne du café et du cacao, a déclaré que 2026 ne sera plus une année d’expansion axée sur les volumes. Il a souligné que les opportunités favoriseront les entreprises qui investissent systématiquement dans les matières premières, la traçabilité, la gouvernance et la conformité aux normes internationales.

Du point de vue des politiques publiques, le rôle du Vietnam en tant que président du CPTPP en 2026 est également perçu comme une opportunité de renforcer sa position proactive en matière d’intégration économique internationale. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a approuvé un plan d’action définissant les mécanismes de coordination et les priorités pour l’année, visant à améliorer la connectivité, à élargir les marchés et à aider les entreprises à mieux tirer parti des accords de libre-échange de nouvelle génération.

Globalement, les chiffres du commerce pour le début de l’année 2026 indiquent un démarrage relativement favorable. Toutefois, le maintien de cette dynamique tout au long de l’année dépendra de la capacité des entreprises vietnamiennes à renforcer leurs capacités internes, à s’adapter rapidement aux nouvelles règles commerciales et à se positionner plus haut dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN