Un nouveau cap pour le commerce extérieur du Vietnam

En 2025, les échanges commerciaux du Vietnam ont, pour la première fois, franchi la barre des 900 milliards de dollars. Il s’agit du niveau le plus élevé jamais atteint, témoignant d’une avancée majeure du pays dans son processus d’intégration à l’économie internationale.

L’an dernier, le commerce extérieur du Vietnam a atteint 930,05 milliards de dollars, en hausse de 18,2% par rapport à 2024, porté par une progression de 17% des exportations et de 19,4% des importations. La balance commerciale a, par ailleurs, enregistré un excédent pour la dixième année consécutive, avec un surplus estimé à 22 milliards de dollars. Grâce à ces performances, le Vietnam s’est officiellement hissé parmi les 15 pays affichant les plus grands volumes d’échanges commerciaux au monde et se classe au deuxième rang au sein de l’ASEAN.

Dans le détail, les exportations de marchandises se sont élevées à 475,04 milliards de dollars, en hausse de 17% sur un an. Le secteur de l’investissement direct étranger (IDE), pétrole brut inclus, demeure le principal moteur de cette dynamique avec 367,09 milliards de dollars, soit 77,3% du total, en hausse de 26,1% en variation annuelle. En 2025, 36 produits d’exportation ont enregistré un chiffre d’affaires supérieur à un milliard de dollars chacun, dont huit dépassant les 10 milliards.

La structure des exportations reste largement dominée par l’industrie manufacturière, qui représente 88,7% du total avec 421,47 milliards de dollars, suivie des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques, ainsi que des matériaux et produits minéraux.

L’an 2026 commence sous de bons auspices

Du côté des importations, le montant total s’est établi à 455,01 milliards de dollars sur l’année (+19,4%), dont 93,6% sont consacrés aux matières premières nécessaires à la production. Quarante-sept produits avaient une valeur supérieure à un milliard de dollars, dont neuf dépassant 10 milliards. La Chine conserve sa position de premier fournisseur avec un chiffre d’affaires de 186 milliards de dollars, tandis que les États-Unis demeurent le plus grand marché d’exportation du pays avec 153,2 milliards.

Malgré ces résultats positifs, l’excédent commercial de 20,03 milliards de dollars accuse une légère baisse par rapport aux 24,94 milliards enregistrés l’année précédente. Face à ce constat, L’Office national des statistiques a exhorté le gouvernement à prendre efficacement des mesures visant à stimuler les exportations, à promouvoir le commerce et à diversifier les chaînes d’approvisionnement. Il a souligné l’importance de maximiser les avantages tirés des accords de libre-échange (FTA) déjà signés, tout en explorant de nouveaux marchés à fort potentiel tels que le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine, afin de garantir un excédent commercial durable.

En outre, il est nécessaire d’accompagner les entreprises nationales dans l’amélioration de la qualité de leurs produits, l’accès aux capitaux, l’application de hautes technologies dans la production, ainsi que dans les enquêtes antidumping internationales, entre autres.

Parti d’un volume d’échanges de 100 milliards de dollars en 2009, le commerce total du pays a franchi le seuil des 200 milliards en 2011, puis 300 milliards en 2015 et 400 milliards en 2017, avant d’atteindre 500 milliards de dollars en moins de dix ans.

Le dynamisme des échanges commerciaux enregistré au cours des derniers mois de l’année 2025 est de bon augure pour les exportations vietnamiennes de cette année, marquant l’entrée du pays dans une phase de reprise sélective. Dans ce paysage économique en mutation, les FTA continuent de s’imposer comme des leviers stratégiques, favorisant non seulement l’ouverture de nouveaux marchés, mais aussi l’amélioration de la qualité de la croissance nationale.

Cette tendance positive est confirmée par les résultats concrets des acteurs majeurs du secteur privé. Phan Minh Thông, directeur général du groupe Phuc Sinh, a ainsi révélé qu’en décembre 2025, son entreprise avait réalisé un chiffre d’affaires à l’exportation record de 50 millions de dollars, portant le total annuel à environ 460 millions. Pour 2026, Phuc Sinh vise une croissance de 27%, soutenue par des carnets de commandes stables et une diversification des marchés, couvrant 120 pays, avec des segments clés comme le café en Europe et les produits halal au Moyen-Orient.

Photo : CTV/CVN

De nouveaux horizons de croissance se dessinent

Cette dynamique de stabilisation des commandes se propage également à d’autres filières industrielles clés. À titre d’exemple, l’entreprise Bidrico a lancé dès le début de l’année ses premières expéditions de jus de fruits et de produits transformés vers le marché japonais, consolidant ainsi la confiance de ses partenaires nippons.

De même, dans l’industrie du bois, le président de l’Association du meuble de Binh Duong (Binh Duong Furniture Association - BIFA), Nguyên Liêm, a affirmé que la présence des produits vietnamiens dans plus de 160 pays et territoires témoignait d’une amélioration notable de la capacité d’adaptation des entreprises nationales face aux exigences internationales croissantes.

Parallèlement aux marchés traditionnels, de nouveaux horizons de croissance se dessinent, portés par les exigences de qualité supérieure et les opportunités offertes par les FTA. Le marché halal mondial, dont la valeur est estimée à plus de 2.000 milliards de dollars, constitue désormais un axe prioritaire.

Selon Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, “la demande pour ces produits s’intensifie non seulement dans les pays musulmans, mais aussi en Europe et aux États-Unis, imposant un contrôle strict de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première à la logistique”.

D’après Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce du ministère de l’Industrie et du Commerce, l’impact des FTA de nouvelle génération ne se limite plus aux avantages tarifaires, mais contribue également à accélérer les réformes institutionnelles, élevant les standards de production pour s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

De l’avis des d’économistes, l’année 2026 s’ouvre sur un potentiel de croissance significatif pour les secteurs d’excellence du Vietnam, tels que l’agroalimentaire, le textile, la chaussure et l’ameublement. Le retour précoce des commandes, conjugué à la normalisation des exigences, permet aux exportateurs nationaux de planifier leurs activités de manière proactive dès les premiers mois de l’année.

Thê Linh/CVN



