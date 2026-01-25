Actifs numériques : le Vietnam lance son système de licences pour capter les capitaux étrangers

Selon l'annonce de la Commission d’État des valeurs mobilières, à compter du 20 janvier, la réception des dossiers de demande de licence pour la fourniture de services d’organisation des marchés d’échange d’actifs numériques a été officiellement lancée, ouvrant de nouvelles perspectives pour attirer les flux de capitaux étrangers.

Photo : CTV/CVN

Ce nouveau cadre réglementaire s'inscrit dans la mise en œuvre de la Résolution 05 du gouvernement, portant sur l'expérimentation d'un marché des actifs numériques au Vietnam. À cet effet, le ministre des Finances a promulgué la décision n°96, qui définit trois nouvelles procédures administratives pilotes : l'octroi, la modification et le retrait des licences d'exploitation pour les plateformes de transaction. La réception officielle des dossiers pour ces procédures est entrée en vigueur à compter du 20 janvier 2026.

Selon plusieurs économistes, l'ouverture de ce processus de licence constitue la "clé" d'un accès formel et efficace aux investissements internationaux.

Selon plusieurs experts, l’ouverture de ce mécanisme de délivrance de licences est considérée comme la "clé" permettant un accès formel et efficace aux investissements internationaux dans le secteur des actifs numériques.

Trân Xuân Tiên, secrétaire général de la section Blockchain de Hô Chi Minh-Ville, estime que l'exigence d'un capital social minimal de 10 000 milliards de dôngs pour les opérateurs ne doit pas être perçue comme une simple barrière technique. Il s'agit, selon lui, d'un filtre rigoureux destiné à sélectionner des institutions financières dotées d'une capacité réelle, garantissant ainsi une confiance absolue aux investisseurs étrangers.

Selon Nguyên Thê Minh, directeur de la recherche et du développement de la société de bourse Yuanta Vietnam, l’année 2026 marquera un tournant majeur pour le marché vietnamien des actifs numériques, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur l’industrie des technologies numériques et la délivrance de la première licence à une plateforme d’échange d’actifs numériques. Dès lors, les escroqueries liées aux actifs numériques devraient connaître une nette diminution.

VNA/CVN