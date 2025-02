La communauté vietnamienne au Bangladesh s'oriente toujours vers la Patrie

Dans l'ambiance festive du Nouvel An lunaire, l'ambassade du Vietnam au Bangladesh a organisé, le 14 février, le programme "Printemps de la Patrie 2025" à son siège à Dacca.

L'événement a réuni de nombreux Vietnamiens résidant au Bangladesh, le personnel de l'ambassade, ainsi que des invités bangladais issus de divers milieux politiques, économiques et culturels ayant des liens avec le Vietnam.

Dans son discours, l'ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, a souligné que, malgré un contexte mondial difficile en 2024, marqué par la rivalité entre les grandes puissances, les conflits armés, le changement climatique, les épidémies et les catastrophes naturelles, l'économie vietnamienne a su saisir de nouvelles opportunités et enregistrer une croissance remarquable sous la direction du Parti et grâce à la bonne gouvernance de l'État.

Il a également mis en avant les relations bilatérales florissantes entre le Vietnam et le Bangladesh, notamment sur le plan économique, avec un commerce bilatéral atteignant 1,1 milliard d'USD, dont 979 millions d'exportations vietnamiennes.

L'année 2024 a été difficile pour la communauté vietnamienne au Bangladesh. Grâce à l'esprit de solidarité et à la coopération avec l'ambassade, des mesures de protection efficaces ont été mises en place pour assurer la sécurité des Vietnamiens d'outre-mer.

L'ambassadeur a réaffirmé son engagement à accompagner la communauté dans la stabilisation de sa vie, le développement de ses activités, son intégration croissante dans la société d'accueil, tout en maintenant un lien fort avec le Vietnam.

Nguyên Hoàng Long, membre du Comité de liaison de la communauté vietnamienne au Bangladesh, a exprimé sa gratitude envers l'ambassade pour avoir organisé une célébration chaleureuse rappelant les festivités du pays natal. Il a souligné la fierté de la communauté pour la culture vietnamienne et son désir d'intensifier les activités culturelles au Bangladesh.

