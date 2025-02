Vietnam - Royaume-Uni

Restauration de la zone exposant la statue du Président Hô Chi Minh au musée de Newhaven

Dans le cadre du projet de modernisation du musée de Newhaven, la zone exposant la statue du Président Hô Chi Minh et des objets connexes est actuellement en cours de restauration et devrait être achevée en mai prochain.

Les informations ont été mises à jour par les autorités locales à l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, lors de sa récente visite de travail dans la ville de Newhaven, où le jeune Nguyên Tât Thanh (alias Nguyên Ai Quôc, puis Hô Chi Minh) avait mis ses pieds pendant son temps de travail sur le ferry Newhaven-Dieppe (France) après la Première Guerre mondiale.

La statue en bronze du Président Ho Chi Minh était un cadeau offert par le Comité de gestion du mausolée de Hô Chi Minh au musée de Newhaven via l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni en 2013, à l'occasion du 100e anniversaire de son arrivée au Royaume-Uni lors de sa quête de la voie du salut national. C'est la deuxième restauration après la première en 2023.

Lors de la réunion avec les responsables du conseil municipal de Newhaven, l'ambassadeur Dô Minh Hung a affirmé que l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni coordonnerait et soutiendrait étroitement l’administration et le musée de Newhaven dans le projet de restauration de la zone exposant cette statue et fournirait davantage de documents sur le leader éminent vietnamien.

Les deux parties ont affirmé leur volonté de continuer à promouvoir l'amitié et la coopération traditionnelles entre le Vietnam et la ville dont l'histoire était associée au Président Hô Chi Minh.

Graham Amy, président du musée de Newhaven, a déclaré qu'en plus de ladite statue en bronze, le musée expose également des objets liés au Président Hô Chi Minh.

À Newhaven, l'ambassadeur Dô Minh Hung a visité et déposé des fleurs au mémorial du Président Hô Chi Minh sur le quai ouest du port de Newhaven.

