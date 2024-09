La Fête nationale du Vietnam célébrée au Bangladesh et à Macao

L'ambassade du Vietnam au Bangladesh et l'Association des Vietnamiens d'outre-mer à Macao (Chine) ont organisé des cérémonies pour célébrer le 79 e anniversaire de la Révolution d'août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Lors de la célébration au Bangladesh, l'ambassadeur Nguyên Manh Cuong a souligné l'importance de la Fête nationale et les réalisations exceptionnelles du Vietnam au cours de son processus de Dôi moi (Renouveau).

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et le Bangladesh, Nguyên Manh Cuong a affirmé que le Bangladesh devenait un partenaire important du Vietnam dans les domaines de la coopération internationale, des échanges de délégations, du commerce et des investissements et du tourisme. Le commerce bilatéral a atteint 1,05 milliard d'USD en 2023 et les deux parties visent 2 milliards d'USD dans les temps à venir.

Il a estimé que cette bonne relation traditionnelle continuerait à se développer fortement. Le gouvernement et le peuple vietnamiens se souviennent toujours et apprécient le soutien précieux que le gouvernement et le peuple bangladais ont apporté au Vietnam dans la lutte passée pour l'indépendance ainsi que dans le développement actuel du pays.

La conseillère intérimaire du gouvernement bangladais en charge du ministère de la Pêche et de l'Élevage, Farida Akhter, a félicité le Parti, l'État et le peuple vietnamiens à l'occasion de la 79e Fête nationale. Appréciant les réalisations du Vietnam dans divers domaines, elle a déclaré que les deux pays ont un grand potentiel pour renforcer la coopération, en particulier dans l'agriculture et la technologie.

Elle a suggéré que les deux pays favorisent davantage la coopération entre le monde des affaires et les relations interpersonnelles.

Le Bangladesh souhaite s'inspirer de l'expérience du Vietnam en matière de signature d'accords de libre-échange (ALE), a-t-elle déclaré, suggérant que le Vietnam joue un rôle actif dans l'accélération du processus visant à faire du Bangladesh un partenaire de dialogue sectoriel de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, lors de l'événement à Macao (Chine), la consule générale à Hong Kong et à Macao, Lê Duc Hanh, a passé en revue les réalisations du Vietnam dans l’œuvre de construction et de défense nationale au cours des 79 dernières années.

Lê Duc Hanh a déclaré que le Vietnam et Macao voient de grandes opportunités pour développer leurs relations, en particulier dans la reprise économique après la pandémie de COVID-19 et la saisie de nouvelles tendances de développement, sur la base des bonnes relations entre le Vietnam et la Chine.

Le consulat général du Vietnam travaille avec le gouvernement de Macao pour lever progressivement les restrictions de visa pour les touristes et les travailleurs vietnamiens, répondant aux besoins des deux parties, a déclaré le diplomate.

La partie de Macao a également exprimé son désir d'accueillir davantage d'étudiants vietnamiens pour étudier à Macao et espère que la coopération touristique entre les deux parties se développera davantage, a ajouté Lê Duc Hanh.

VNA/CVN