La communauté vietnamienne en Australie célèbre le Têt traditionnel

L'ambassade du Vietnam en Australie a organisé le 9 février une rencontre pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) du Vietnam, réunissant des Vietnamiens d'outre-mer et des amis internationaux.

Photo : Lê Dat/VNA/CVN

L’événement était l'occasion pour les expatriés vietnamiens de se connecter et de renforcer les liens communautaires, et d'approfondir leurs liens avec leur pays d'origine.

L'ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hùng Tâm, a souligné les réalisations notables du Vietnam en 2024, notamment la stabilité politique et sociale, la sécurité nationale et la défense, et un taux de croissance économique supérieur à 7%, positionnant le Vietnam parmi les 35 premières économies mondiales. Il a également noté la progression de 11 places du Vietnam dans le Rapport mondial sur le bonheur 2024, se classant au 54e rang mondial et entrant dans le top 10 des pays les plus heureux d'Asie.

L'ambassadeur a souligné les progrès remarquables dans les relations entre le Vietnam et l'Australie, notamment avec l'élévation des relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique intégral lors de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Australie en mars 2024.

Il s'est réjoui du développement continu de la communauté vietnamienne en Australie, notant la création et la reconnaissance de diverses organisations et associations. Il a également remercié les personnes et les groupes honorés par le pays hôte pour leurs contributions.

À cette occasion, le diplomate vietnamien a exprimé sa gratitude aux associations et aux membres de la communauté pour leurs contributions, notamment leur soutien aux personnes touchées par le typhon Yagi au Vietnam. Il a exprimé son espoir que ce dévouement se poursuive, favorisant une communauté vietnamienne forte et unie en Australie tout en renforçant les liens avec le Vietnam.

Christopher Anthony, un invité australien, a partagé son enthousiasme pour découvrir la culture et le patrimoine vietnamiens, en particulier les traditions du Têt. Il a exprimé son admiration pour le sentiment d'espoir et d'unité que la célébration apporte au peuple vietnamien.

Au cours de cet événement, 15 personnes ont été honorées pour leurs contributions exceptionnelles à la communauté vietnamienne en Australie au cours de l'année dernière.

VNA/CVN