Le 95e anniversaire du Parti communiste du Vietnam célébré à Cuba

Photo : Viêt Hùng/VNA/CVN

L’événement a réuni le premier secrétaire du Comité central du PCC et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez ; le membre du Politburo et président de l’Assemblée nationale du pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández; le membre du Politburo et Premier ministre de Cuba, Manuel Marrero Cruz ; le membre du Politburo, membre permanent du Secrétariat du Comité central du PCC et chef de la Commission d’organisation du comité, Roberto Morales Ojeda ; ainsi que des représentants d’organisations sociopolitiques cubaines et de la communauté vietnamienne à Cuba.

S’exprimant lors de l’événement, Roberto Morales Ojeda a déclaré que le PCV, fondé il y a 95 ans sous la direction du Président Hô Chi Minh, a servi de phare au peuple vietnamien dans sa lutte contre le colonialisme et l’impérialisme, et dans la construction d’une société socialiste. Sous la direction clairvoyante et visionnaire du PCV, le pays a obtenu l’indépendance et la réunification nationale, et un succès remarquable dans son œuvre de renouveau depuis 1986, se transformant en l’une des économies les plus dynamiques du monde.

Entrant dans une nouvelle ère, le PCV a continué à diriger le pays dans sa transformation numérique, son innovation et son développement durable, œuvrant à la construction d’une nation prospère et puissante, a-t-il déclaré.

Le responsable cubain a réaffirmé la profonde amitié entre les deux nations, soulignant que "Cuba est au cœur du Vietnam, et le Vietnam est au cœur de Cuba".

Cette relation exemplaire entre le Vietnam et Cuba et le leadership des deux partis communistes continueront d’inspirer les générations futures dans la lutte pour un monde plus juste et plus humain, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, l’ambassadeur du Vietnam à Cuba, Lê Quang Long, a souligné que l’événement est une occasion importante pour honorer l’histoire glorieuse du PCV, ses contributions significatives à la cause révolutionnaire du Vietnam et son impact positif sur les mouvements mondiaux pour la paix, l’indépendance nationale et le progrès. Il a également souligné la solidarité durable entre les deux partis, ainsi que le lien spécial entre les deux nations.

Au cours de ce voyage de 95 ans, malgré les défis, le Vietnam a toujours apprécié et exprimé sa gratitude pour le soutien indéfectible de ses partis communistes frères, en particulier du PCC qui a soutenu le Vietnam dans ses moments les plus difficiles.

L’ambassadeur Lê Quang Long a réitéré que la relation unique et amicale et la solidarité entre les deux partis ont fourni une base politique pour le développement global des relations bilatérales entre le Vietnam et Cuba.

Cette relation, fondée sur la solidarité révolutionnaire et l’amitié durable entre les deux peuples, a été établie par le Président Hô Chi Minh et le leader Fidel Castro Ruz, et a été constamment cultivée pendant plus de 65 ans par les dirigeants successifs et les peuples des deux nations.

VNA/CVN