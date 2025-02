Renforcement de l'enseignement du vietnamien en Malaisie

La vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer (SCV), Lê Thi Thu Hang, a salué les efforts de l’ambassade du Vietnam en Malaisie dans la préservation et la promotion de la langue vietnamienne, lors de son voyage de travail dans ce pays d’Asie du Sud-Est, du 8 au 10 février.

>> Un nouvel élan pour les liens Vietnam - Malaisie

>> Vietnam - Malaisie : vers une nouvelle étape dans leurs relations commerciales

>> L'année 2025 offrirait de grandes opportunités de coopération pour les relations Vietnam - Malaisie

Photo : Hang Linh/VNA/CVN

Lê Thi Thu Hang a souligné que l'ambassade avait accompli un travail remarquable en faveur des Vietnamiens d'outre-mer, notamment en accordant une attention particulière aux activités communautaires et en soutenant le Club de langue vietnamienne. Ces efforts contribuent à maintenir l’identité culturelle vietnamienne et à développer l’enseignement du vietnamien au sein des communautés vietnamiennes à travers le monde.

D'après les statistiques, la Malaisie compte actuellement plus de 30.000 Vietnamiens, dont plus de 10.000 épouses vietnamiennes. Avec l’augmentation du nombre de familles vietnamo-malaisiennes, la demande d’apprentissage et d’enseignement du vietnamien ne cesse de croître.

Créée il y a neuf ans, la classe de langue vietnamienne de l’ambassade s’est progressivement développée et comprend aujourd’hui neuf classes, accueillant plus de 40 enfants.

Lors de sa visite dans l’une de ces classes, Lê Thi Thu Hang s'est dite très heureuse de constater que les parents s’intéressaient à la culture vietnamienne et s’efforçaient de la préserver. Elle a souligné que cela contribuait non seulement à renforcer les liens avec la Patrie, mais aussi à promouvoir la solidarité et l’amitié avec les autres peuples.

Promouvoir les traditions vietnamiennes

En écoutant les préoccupations et aspirations des représentants des associations vietnamiennes en Malaisie, la vice-ministre a hautement apprécié les efforts des entrepreneurs vietnamiens installés dans le pays. Elle a salué leur capacité à améliorer leurs conditions de vie, à connaître le succès et à créer des emplois pour de nombreux compatriotes.

Elle a également jugé légitime et pertinente la proposition de construction d’une pagode vietnamienne et la création d’un centre culturel vietnamien en Malaisie. Selon elle, ces projets méritent d’être étudiés et mis en œuvre dans un avenir proche.

Elle a encouragé les Vietnamiens d’outre-mer à préserver et à promouvoir les coutumes et traditions vietnamiennes, renforçant ainsi les liens culturels avec la communauté internationale et faisant rayonner l’image du Vietnam à l’étranger.

Elle a également salué l’engagement des associations vietnamiennes dans l’organisation d’activités culturelles significatives, considérant leur contribution comme un facteur essentiel pour le développement durable et substantiel des relations bilatérales entre le Vietnam et la Malaisie.

Émotion à chaque retour au Vietnam

Représentant l'Association d'amitié Malaisie - Vietnam, Trân Thi Chang a exprimé sa gratitude envers le Parti et l'État vietnamien pour leur soutien constant aux Vietnamiens d’outre-mer. Elle a particulièrement apprécié le rôle du ministère des Affaires étrangères et du Comité du Front de la Patrie du Vietnam dans l'accompagnement des communautés expatriées.

Elle a également partagé son émotion à chaque retour au Vietnam, notamment lorsqu’elle assiste au programme "Printemps du pays natal" ou lorsqu’elle visite l’archipel de Truong Sa.

Dans le cadre de son déplacement, la vice-ministre Lê Thi Thu Hang a rendu visite à plusieurs familles vietnamiennes établies en Malaisie et s’est intéressée aux modèles de production mis en place par certaines entreprises vietnamiennes.

VNA/CVN