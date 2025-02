L’"áo dài" à l’honneur lors d’un événement culturel à Washington

Vietnam Society, une organisation à but non lucratif dédiée à la culture vietnamienne, a organisé le 15 février un programme du Têt vietnamien à la bibliothèque Martin Luther King, au cœur de Washington, D.C.

>> “Écouter les histoires de l’ao dài” à Kervignac

>> Un millier de femmes au carnaval de l’áo dài à Hanoï

>> Des sites emblématiques du monde sur une collection d'áo dài de Trung Dinh

Lors de l'événement, plus de 200 invités, dont des Américains d'origine vietnamienne et des amis américains, ont été fascinés par les présentations sur la mode, la cuisine et la présentation du livre Mai's Áo dài, co-écrit par l'écrivaine Monique Truong et le designer Thái Nguyên.

Thái Nguyên a partagé son idée et le titre du livre Mai's Áo dài. Pour lui, l'"áo dài" est un vêtement universel, accessible à tous, indépendamment du genre, de la morphologie ou de l'origine. Ses créations, inspirées des costumes traditionnels des trois régions du Vietnam, combinent soie et brocart pour mettre en valeur l'élégance et la modernité de l'"áo dài".

De son côté, le chef Kevin Tiên a ravi les convives avec des spécialités culinaires du Têt, mettant en lumière la diversité et la richesse de la gastronomie vietnamienne.

À travers de telles initiatives, Vietnam Society renforce le lien culturel des Vietnamiens vivant en Amérique avec leur pays d'origine et permet aux Américains de mieux connaître le Vietnam.

VNA/CVN