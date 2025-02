La communauté vietnamienne d'Australie fière de ses traditions nationales

La communauté vietnamienne d'Australie s'est réunie pour célébrer le Nouvel An lunaire (Têt) lors de l'événement annuel "Tết cộng đồng" (Têt communautaire), une occasion privilégiée pour honorer les traditions culturelles.

Organisé par le consulat général du Vietnam à Sydney, l'événement du 13 février a réuni des responsables, des représentants de diverses organisations et des centaines de Vietnamiens d'outre-mer.

Dans son discours d'ouverture, le consul général du Vietnam à Sydney Nguyên Thanh Tùng a mis en avant la stabilité sociopolitique et les progrès économiques du Vietnam malgré les incertitudes mondiales. Il a réaffirmé l'engagement du pays à rationaliser l'appareil d'État et à améliorer l'efficacité de la gouvernance à tous les niveaux, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'intégration et de réforme.

Il a également souligné le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Australie, qui ont évolué vers un partenariat stratégique intégral en 2024, consolidant leur coopération dans divers domaines tels que l'économie, la politique, l'éducation, la sécurité-défense, la culture et le tourisme.

Le consul général a salué l'aide humanitaire rapide de l'Australie aux localités vietnamiennes après le typhon Yagi et a souligné les contributions importantes de la communauté vietnamienne aux relations bilatérales.

La présence et la réussite de la diaspora en Australie témoignent des efforts, du courage et de l'aspiration du peuple vietnamien à s'affirmer sur la scène internationale, a-t-il noté, exprimant sa confiance dans leur rôle essentiel pour soutenir la croissance du Vietnam et renforcer les liens entre les deux pays.

