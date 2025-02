Le test de compétence en langue vietnamienne attire un grand nombre de candidats au Japon

Photo : Nguyên Tuyên/VNA/CVN

Le plus jeune candidat avait 8 ans, tandis que le plus âgé, Yanagichi Taiyo, 70 ans, est un retraité qui se rend fréquemment au Vietnam pour retrouver ses amis vietnamiens. Appréciant la vie au Vietnam, il apprend la langue dans l’espoir de mieux s'intégrer et d'y résider à long terme.

Parmi les candidats figurait également Kagawa Naho, 18 ans, dont la mère est vietnamienne. Elle a exprimé son désir d’apprendre la langue pour mieux communiquer avec sa mère et ses grands-parents, ainsi que pour poursuivre une carrière liée au vietnamien à l’avenir.

Le professeur Shimizu Masaki, président du conseil d’examen et chef du département de langue vietnamienne de la faculté des langues étrangères de l’Université d’Osaka, a déclaré que cet examen est organisé depuis 2020 afin de promouvoir l’enseignement et l’apprentissage du vietnamien au Japon.

Il a souligné que le test devrait être officiellement reconnu par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation à partir de 2026. Il a également rappelé que, depuis 2023, le Vietnam et le Japon sont des partenaires stratégiques globaux et que cet examen s’inscrit dans une dynamique plus large visant à renforcer les liens bilatéraux.

Encourager l’apprentissage du vietnamien au Japon

Lê Thuong, directrice de l’école de langue vietnamienne Cây Tre (Bamboo) et du Centre d’études vietnamiennes, l’un des co-organisateurs de l’examen, a mis en avant les efforts déployés pour développer et améliorer l’enseignement du vietnamien au Japon. Elle a précisé que l’examen, organisé deux fois par an en février et en août, attire de nombreux candidats de la région du Kansai.

De son côté, Kenji Tomita, président de l’Association des tests de compétence vietnamiens (VTS) et ancien chef du département vietnamien de l’Université d’Osaka, nourrit une profonde passion pour la langue et la culture vietnamiennes. Après sa retraite, il s’est consacré au renforcement des relations entre le Vietnam et le Japon en organisant cet examen. Son objectif est d’encourager l’apprentissage du vietnamien non seulement parmi les enfants vietnamiens de deuxième et troisième générations vivant au Japon, mais aussi auprès des apprenants japonais intéressés par la langue.

Ce test de compétence est ainsi devenu un rendez-vous annuel visant à promouvoir et à standardiser l’enseignement du vietnamien au Japon. La 9e édition est prévue en août prochain à Osaka et Tokyo.

VNA/CVN