Thaïlande : les Vietnamiens de Sa Kaeo préservent leur patrimoine culturel

Photo : VNA/CVN

La communauté vietnamienne de la province thaïlandaise de Sa Kaeo continue de préserver des pratiques culturelles traditionnelles, allant du port de l’ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) lors des grandes célébrations à la préservation des méthodes de cuisine authentiques.

C'est ce qui a été souligné lors d'une récente réunion entre des représentants de la communauté vietnamienne de Sa Kaeo et l’ambassadeur vietnamien, Pham Viêt Hung, dans le cadre de sa visite dans la province.

Nguyên Van Tri, président de l'Association des Vietnamiens de Sa Kaeo, a indiqué que la communauté vietnamienne du district d'Aran constitue un exemple réussi de préservation culturelle et d'intégration sociale. Il a notamment souligné que le maire et deux maires adjoints de cette localité sont d'origine vietnamienne.

Le conseil municipal d'Aran a approuvé la construction d’une porte culturelle Thaïlande - Vietnam, avec un budget de 1,5 million de bahts (plus de 44.000 USD), pour honorer l'amitié durable entre les deux pays, a-t-il ajouté.

L'ambassadeur Pham Viêt Hùng a exprimé sa satisfaction face aux réalisations de la communauté vietnamienne de Sa Kaeo. Il a rappelé que le Parti et l’État vietnamien considèrent toujours la communauté vietnamienne à l’étranger comme une partie intégrante et inséparable de la nation. Il a également partagé des informations sur les progrès socio-économiques du Vietnam ainsi que sur le développement des relations entre le Vietnam et la Thaïlande.

À cette occasion, Pham Viet Hung a eu une séance de travail avec les autorités de la province thaïlandaise.

Auparavant, il avait visité la pagode Phuoc Dien, une pagode bouddhiste vietnamienne fondée en 1834 dans la province de Chanthaburi. Cette pagode représente la secte bouddhiste An Nam, présente en Thaïlande depuis plus de deux siècles. L’utilisation continue de la langue vietnamienne à la pagode lors des cérémonies religieuses et des rituels traditionnels témoigne d’une intégration culturelle harmonieuse.

