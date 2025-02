Les compatriotes d’outre-mer servent de pont entre le Vietnam et la Malaisie

La vice-ministre des Affaires étrangères et présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger Lê Thi Thu Hang, a salué efforts de la communauté des Vietnamiens résidant en Malaisie pour préserver la culture traditionnelle et contribuer à la patrie.

Lors de sa récente visite de travail en Malaisie, la responsable a eu une rencontre avec l’ambassade du Vietnam en Malaisie durant laquelle l’ambassadeur Dinh Ngoc Linh et des représentants des agences vietnamiennes en Malaisie ont fait un rapport sur la communauté vietnamienne locale.

Photo : VNA/CVN

Forte d’environ 30.000 personnes, dont des travailleurs, des étudiants, des chercheurs et des femmes de familles multiculturelles, la communauté a fait preuve de dynamique dans le développement des moyens de subsistance et l’intégration dans la société malaisienne tout en maintenant des liens forts avec leur patrie.

La communauté a organisé diverses activités pour renforcer les liens dans son sein, préserver la langue et la culture vietnamiennes, présenter la cuisine vietnamienne et participer à des efforts caritatifs. Elle a notamment fait don de plus de 300 millions de dôngs (11.800 dollars) pour venir en aide aux victimes du typhon Yagi au Vietnam.

L’Association d’amitié Malaisie - Vietnam a joué un rôle clé dans le renforcement de la solidarité de la communauté et dans la contribution aux relations bilatérales. Parallèlement, l’ambassade a donné la priorité au soutien communautaire et à la protection des citoyens tout en organisant des cours de vietnamien à l’ambassade et en ligne.

Toutefois, certaines difficultés liées au statut juridique et aux conditions de vie ont empêché la communauté de maximiser son potentiel de développement.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a salué les efforts de l’ambassade du Vietnam en Malaisie, en particulier dans la protection des droits et des intérêts des citoyens vietnamiens.

Elle a demandé à l’ambassade de poursuivre la mise en œuvre des tâches liées aux Vietnamiens résidant à l’étranger et des politiques du Parti et de l’État envers la communauté, de leur fournir une assistance opportune et d’intensifier les efforts pour préserver la culture traditionnelle et promouvoir l’enseignement de la langue vietnamienne, contribuant ainsi à la diplomatie populaire ainsi qu’à l’amitié entre les deux pays, un pilier du partenariat stratégique Vietnam - Malaisie.

Au cours de sa visite, elle a rencontré les responsables de l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam et des représentants de la communauté tout en visitant une classe de langue vietnamienne avec certaines familles et entreprises des Vietnamiens résidant en Malaisie, à Kuala Lumpur et dans ses environs.

Elle a salué les efforts et les réalisations de la communauté au cours des dernières années, notant que beaucoup d’entrepreneurs vietnamiens d’outre-mer ont dirigé des entreprises prospères et ont été reconnus par l’administration malaisienne. Elle a également salué leurs contributions à la patrie, à la préservation de la culture traditionnelle, à l’enseignement de la langue vietnamienne et au soutien aux personnes défavorisées.

Les Vietnamiens résidant en Malaisie ont exprimé leur gratitude au Parti et à l’État pour leur soutien et ont proposé aux dirigeants vietnamiens de travailler avec l’administration malaisienne pour aider à renforcer davantage le statut juridique de la diaspora vietnamienne, en particulier les personnes issues de familles multiculturelles, en Malaisie.

Ils ont également demandé l’aide du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger en matière de matériel pédagogique et d’infrastructures pour renforcer l’enseignement de la langue ainsi que la préservation de la culture.

La vice-ministre Lê Thi Thu Hang a également rendu visite à Trân Thi Chang, présidente de l’Association d’amitié Malaisie - Vietnam, et à quelques entreprises exceptionnelles, soulignant le rôle de la communauté de Vietnamiens de Malaisie dans la promotion de l’image du Vietnam et le renforcement des relations bilatérales.

VNA/CVN