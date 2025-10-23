Vietnam - Bulgarie : 75 ans d’amitié et un nouvel élan pour la coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, son épouse Ngô Phuong Ly, et une haute délégation vietnamienne, effectuent depuis le 22 octobre une visite officielle de trois jours en Bulgarie, à l'invitation du président bulgare, Roumen Radev.

Cette visite intervient à un moment significatif où le Vietnam et la Bulgarie célèbrent les 75 ans de leurs relations diplomatiques et constitue la première visite d'un secrétaire général du Parti communiste du Vietnam en Bulgarie depuis 1990.

Photo: VNA/CVN

Selon la journaliste et écrivaine bulgare Kadrinka Kadrinova, les relations entre le Vietnam et la Bulgarie ont connu un développement positif au cours des 75 dernières années, reposant sur la confiance mutuelle et une coopération efficace.

Kadrinka Kadrinova considère que la visite du secrétaire général du PCV contribuera à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux pays dans des domaines clés. Selon elle, cet événement revêt une portée politique et diplomatique majeure, la Bulgarie n’ayant pas accueilli de dirigeant vietnamien d’un tel rang depuis 1989. Elle se dit convaincue que cette visite permettra de hisser les relations bilatérales à un nouveau palier, en définissant des orientations stratégiques adaptées aux défis contemporains.

Elle rappelle par ailleurs les propos du président Roumen Radev lors de sa visite à Hanoï en 2024, appelant à renforcer la coopération traditionnelle dans des domaines prometteurs tels que la robotique, les logiciels, les satellites, l’intelligence artificielle et les technologies modernes.

Elle souligne que les deux pays partagent une volonté politique forte de faire de la visite du dirigeant vietnamien un jalon marquant dans l’histoire des relations bilatérales, les orientant vers une coopération plus moderne, pragmatique et efficace.

Photo : VNA/CVN

La journaliste met en avant le facteur humain comme fondement durable de l’amitié entre les deux peuples, rappelant qu’environ 30.000 Vietnamiens ayant étudié en Bulgarie continuent de considérer ce pays comme leur "seconde Patrie".

Faisant référence au contexte mondial volatile actuel, elle constate que même si la situation internationale est confrontée à de nombreuses incertitudes, les relations entre la Bulgarie et le Vietnam ne sont pas affectées négativement par ces facteurs.

Elle considère que l’Accord de libre-échange Vietnam – Union européenne (EVFTA) constitue un levier puissant pour stimuler la coopération économique entre la Bulgarie et le Vietnam.

Les convergences entre les orientations de développement des deux pays offrent, selon elle, une base solide pour des relations durables et mutuellement bénéfiques.

Elle indique que la Bulgarie pourrait devenir une passerelle du Vietnam vers l’Europe, en particulier vers l’Europe de l’Est, tandis que le Vietnam pourrait jouer un rôle similaire pour la Bulgarie en Asie du Sud-Est.

Elle exprime le souhait que la visite du dirigeant vietnamien ouvre la voie à la création d’un partenariat stratégique entre la Bulgarie et le Vietnam.

VNA/CVN